Боснійські солдати на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:53
Фото, зроблені поблизу села Жорнище Ківерцівського району показують, який вигляд мав регіон 100 років тому, якими були військові укріплення під час Першої світової війни.
Світлини з Волині часів Першої світової війни зберігаються у Австрійському державному архіві (німецькою Österreichisches Staatsarchiv) і доступні на сайті відомства. Цей архів – найбільший в Австрії за обсягом фондів, - пише Район.Історія.
Цікава фотопідбірка стосується села Жорнище. Фото датуються 1914-1918 роками. На світлинах можемо побачити солдат австрійської армії, зокрема, з регіону Боснія та Герцоговина.
З історії, відомо, що в 1878 році відбувся Берлінський конгрес, на якому вирішили передати Боснію і Герцеговину під управління Австро-Угорщини. Саме тому солдати цієї країни воювали на боці австрійців у часи війни.
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Світлини з Волині часів Першої світової війни зберігаються у Австрійському державному архіві (німецькою Österreichisches Staatsarchiv) і доступні на сайті відомства. Цей архів – найбільший в Австрії за обсягом фондів, - пише Район.Історія.
Цікава фотопідбірка стосується села Жорнище. Фото датуються 1914-1918 роками. На світлинах можемо побачити солдат австрійської армії, зокрема, з регіону Боснія та Герцоговина.
З історії, відомо, що в 1878 році відбувся Берлінський конгрес, на якому вирішили передати Боснію і Герцеговину під управління Австро-Угорщини. Саме тому солдати цієї країни воювали на боці австрійців у часи війни.
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