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Боснійські солдати на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

Боснійські солдати на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Фото, зроблені поблизу села Жорнище Ківерцівського району показують, який вигляд мав регіон 100 років тому, якими були військові укріплення під час Першої світової війни.

Світлини з Волині часів Першої світової війни зберігаються у Австрійському державному архіві (німецькою Österreichisches Staatsarchiv) і доступні на сайті відомства. Цей архів – найбільший в Австрії за обсягом фондів, - пише Район.Історія.

Цікава фотопідбірка стосується села Жорнище. Фото датуються 1914-1918 роками. На світлинах можемо побачити солдат австрійської армії, зокрема, з регіону Боснія та Герцоговина.

З історії, відомо, що в 1878 році відбувся Берлінський конгрес, на якому вирішили передати Боснію і Герцеговину під управління Австро-Угорщини. Саме тому солдати цієї країни воювали на боці австрійців у часи війни.

Боснійські солдати на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Боснійські солдати на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Боснійські солдати на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Боснійські солдати на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Боснійські солдати на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Боснійські солдати на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Боснійські солдати на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Боснійські солдати на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: боснійські солдати, історія, Волинь
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