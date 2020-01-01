Боснійські солдати на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО





Світлини з Волині часів Першої світової війни зберігаються у Австрійському державному архіві (німецькою Österreichisches Staatsarchiv) і доступні на сайті відомства. Цей архів – найбільший в Австрії за обсягом фондів, - пише



Цікава фотопідбірка стосується села Жорнище. Фото датуються 1914-1918 роками. На світлинах можемо побачити солдат австрійської армії, зокрема, з регіону Боснія та Герцоговина.



З історії, відомо, що в 1878 році відбувся Берлінський конгрес, на якому вирішили передати Боснію і Герцеговину під управління Австро-Угорщини. Саме тому солдати цієї країни воювали на боці австрійців у часи війни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фото, зроблені поблизу села Жорнище Ківерцівського району показують, який вигляд мав регіон 100 років тому, якими були військові укріплення під час Першої світової війни.Світлини з Волині часів Першої світової війни зберігаються у Австрійському державному архіві (німецькою Österreichisches Staatsarchiv) і доступні на сайті відомства. Цей архів – найбільший в Австрії за обсягом фондів, - пише Район.Історія Цікава фотопідбірка стосується села Жорнище. Фото датуються 1914-1918 роками. На світлинах можемо побачити солдат австрійської армії, зокрема, з регіону Боснія та Герцоговина.З історії, відомо, що в 1878 році відбувся Берлінський конгрес, на якому вирішили передати Боснію і Герцеговину під управління Австро-Угорщини. Саме тому солдати цієї країни воювали на боці австрійців у часи війни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію