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Оштрафували трьох волинян, які п’яними їздили за кермом і пропонували хабар поліцейським

Оштрафували трьох волинян, які п’яними їздили за кермом і пропонували хабар поліцейським
Чотирьох волинян оштрафували за спроби підкупити поліцейських.

Так, за тисячу гривень хотів залагодити із поліцейськими питання щодо не притягнення до адміністративної відповідальності 22-річний житель одного із сіл Ківерцівського району, який 25 червня 2020 року у селі Милуші Луцького району керував автомобілем, не маючи посвідчення водія, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Покаранням за вчинення цього правопорушення став штраф у розмірі 8500 грн.

А 32-річний мешканець одного із сіл Луцького району, бажаючи уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху та керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, 24 травня 2020 року пропонував працівникам поліції у Луцьку 1500 грн.

28-річний лучанин 8 травня 2020 року хотів відкупитися від відповідальності за керування авто нетверезим за 5000 грн, а 28-річний мешканець селища Колки, який мало того, що перебував п’яний за кермом, то ще і не мав документів на право керування – 28 травня 2020 року запропонував поліцейським срібний ланцюжок вартістю майже 6500 грн.

Усім трьом суд призначив покарання у виді штрафу в розмірі 10200 грн.


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Теги: хабар, водії, поліцейські
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