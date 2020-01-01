Оштрафували трьох волинян, які п’яними їздили за кермом і пропонували хабар поліцейським

Чотирьох волинян оштрафували за спроби підкупити поліцейських.Так, за тисячу гривень хотів залагодити із поліцейськими питання щодо не притягнення до адміністративної відповідальності 22-річний житель одного із сіл Ківерцівського району, який 25 червня 2020 року у селі Милуші Луцького району керував автомобілем, не маючи посвідчення водія, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.Покаранням за вчинення цього правопорушення став штраф у розмірі 8500 грн.А 32-річний мешканець одного із сіл Луцького району, бажаючи уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху та керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, 24 травня 2020 року пропонував працівникам поліції у Луцьку 1500 грн.28-річний лучанин 8 травня 2020 року хотів відкупитися від відповідальності за керування авто нетверезим за 5000 грн, а 28-річний мешканець селища Колки, який мало того, що перебував п’яний за кермом, то ще і не мав документів на право керування – 28 травня 2020 року запропонував поліцейським срібний ланцюжок вартістю майже 6500 грн.Усім трьом суд призначив покарання у виді штрафу в розмірі 10200 грн.