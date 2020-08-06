У Львові за добу від коронавірусу померли журналістка, відомий підприємець і професор





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Зокрема, на 53-му році життя померла головний редактор газети "Бойківська думка" Іванна Русин. Вона була випускницею факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, членом Національної спілки журналістів України з 2001 року, членом секретаріату Львівської облорганізації НСЖУ.



Також серед померлих – відомий підприємець, колишній віце-президентом Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати "ICCUkraine" Михайло Коропецький. Йому було 62 роки.



Окрім того, хвороба забрала життя громадського діяча, колишнього лектора Українського вільного університету в Мюнхені, професора кафедри українознавства Національного медичного університету імені Данила Галицького Ігоря Ходака. Він тривалий час був також головним редактором видавництва "Червона Калина".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу з підтвердженим діагнозом коронавірус на Львівщині померло троє людей. Серед них – журналіст, підприємець та громадський діяч.Про це повідомляє "Еспресо.Захід" Зокрема, на 53-му році життя померла головний редактор газети "Бойківська думка". Вона була випускницею факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, членом Національної спілки журналістів України з 2001 року, членом секретаріату Львівської облорганізації НСЖУ.Також серед померлих – відомий підприємець, колишній віце-президентом Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати "ICCUkraine". Йому було 62 роки.Окрім того, хвороба забрала життя громадського діяча, колишнього лектора Українського вільного університету в Мюнхені, професора кафедри українознавства Національного медичного університету імені Данила Галицького. Він тривалий час був також головним редактором видавництва "Червона Калина".

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