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У Львові за добу від коронавірусу померли журналістка, відомий підприємець і професор

У Львові за добу від коронавірусу померли журналістка, відомий підприємець і професор
За добу з підтвердженим діагнозом коронавірус на Львівщині померло троє людей. Серед них – журналіст, підприємець та громадський діяч.

Про це повідомляє "Еспресо.Захід".

Зокрема, на 53-му році життя померла головний редактор газети "Бойківська думка" Іванна Русин. Вона була випускницею факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, членом Національної спілки журналістів України з 2001 року, членом секретаріату Львівської облорганізації НСЖУ.

Також серед померлих – відомий підприємець, колишній віце-президентом Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати "ICCUkraine" Михайло Коропецький. Йому було 62 роки.

Окрім того, хвороба забрала життя громадського діяча, колишнього лектора Українського вільного університету в Мюнхені, професора кафедри українознавства Національного медичного університету імені Данила Галицького Ігоря Ходака. Він тривалий час був також головним редактором видавництва "Червона Калина".

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Теги: Львів, коронавірус
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