У Польщі арештували українця, який побив жінку сковорідкою
Сьогодні, 20:18
Польська поліція заарештувала 41-річного українця за побиття колишньої співмешканки та погрози вбивством.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт elka.pl, подія сталася у місті Седльце (Мазовецьке воєводство).
Постраждали від дій дебошира дві українки. Одна з них була колишньою співмешканкою чоловіка. Саме її він “повчав”, наносячи удари сковорідкою. Поліція встановила, що це вже не перший випадок, коли жінка була побита своїм колишнім коханим. Цього ж разу він ще й погрожував її подрузі вбивством.
Громадянина України затримали, наразі він знаходиться під арештом. Його звинувачують у завданні тілесних ушкоджень та погрозах позбавлення життя. Чоловікові загрожує до 2 років тюрми.
Крім того, під час слідства встановили, що його вже розшукували у Козеніце (Мазовецьке воєводство) за керування автомобілем у нетверезому стані. За це правопорушення суд засудив його до позбавлення волі.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт elka.pl, подія сталася у місті Седльце (Мазовецьке воєводство).
Постраждали від дій дебошира дві українки. Одна з них була колишньою співмешканкою чоловіка. Саме її він “повчав”, наносячи удари сковорідкою. Поліція встановила, що це вже не перший випадок, коли жінка була побита своїм колишнім коханим. Цього ж разу він ще й погрожував її подрузі вбивством.
Громадянина України затримали, наразі він знаходиться під арештом. Його звинувачують у завданні тілесних ушкоджень та погрозах позбавлення життя. Чоловікові загрожує до 2 років тюрми.
Крім того, під час слідства встановили, що його вже розшукували у Козеніце (Мазовецьке воєводство) за керування автомобілем у нетверезому стані. За це правопорушення суд засудив його до позбавлення волі.
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Коментарі 1
Бо сковорідка була руська, а якби українська пательня, то амністія?
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