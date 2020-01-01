У Польщі арештували українця, який побив жінку сковорідкою





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Постраждали від дій дебошира дві українки. Одна з них була колишньою співмешканкою чоловіка. Саме її він “повчав”, наносячи удари сковорідкою. Поліція встановила, що це вже не перший випадок, коли жінка була побита своїм колишнім коханим. Цього ж разу він ще й погрожував її подрузі вбивством.



Громадянина України затримали, наразі він знаходиться під арештом. Його звинувачують у завданні тілесних ушкоджень та погрозах позбавлення життя. Чоловікові загрожує до 2 років тюрми.



Крім того, під час слідства встановили, що його вже розшукували у Козеніце (Мазовецьке воєводство) за керування автомобілем у нетверезому стані. За це правопорушення суд засудив його до позбавлення волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польська поліція заарештувала 41-річного українця за побиття колишньої співмешканки та погрози вбивством.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт elka.pl, подія сталася у місті Седльце (Мазовецьке воєводство).Постраждали від дій дебошира дві українки. Одна з них була колишньою співмешканкою чоловіка. Саме її він “повчав”, наносячи удари сковорідкою. Поліція встановила, що це вже не перший випадок, коли жінка була побита своїм колишнім коханим. Цього ж разу він ще й погрожував її подрузі вбивством.Громадянина України затримали, наразі він знаходиться під арештом. Його звинувачують у завданні тілесних ушкоджень та погрозах позбавлення життя. Чоловікові загрожує до 2 років тюрми.Крім того, під час слідства встановили, що його вже розшукували у Козеніце (Мазовецьке воєводство) за керування автомобілем у нетверезому стані. За це правопорушення суд засудив його до позбавлення волі.

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