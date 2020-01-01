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У селі на Волині владика Михаїл вперше відправив святкову службу. ФОТО

У селі на Волині владика Михаїл вперше відправив святкову службу. ФОТО
З нагоди храмового свята парафії благовірних князів Бориса і Гліба у селі Романів Луцького районного деканату митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію.

Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

Разом із владикою служили районний декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії протоієрей Роман Нестер, місцеве духовенство.

За активну участь в житті громади архієрей відзначив жертводавців та парафіян, які трудяться на благо Церкви.

Нагадаємо, владика Михаїл вперше відвідав цю парафію, так як у червні минулого року громада звернулася у канцелярію із проханням зміни юрисдикції.

У селі на Волині владика Михаїл вперше відправив святкову службу. ФОТО
У селі на Волині владика Михаїл вперше відправив святкову службу. ФОТО
У селі на Волині владика Михаїл вперше відправив святкову службу. ФОТО
У селі на Волині владика Михаїл вперше відправив святкову службу. ФОТО

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Теги: Романів, храмове свято, владика Михаїл
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