У селі на Волині владика Михаїл вперше відправив святкову службу. ФОТО

Михаїл очолив божественну літургію.



Про це



Разом із владикою служили районний декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії протоієрей Роман Нестер, місцеве духовенство.



За активну участь в житті громади архієрей відзначив жертводавців та парафіян, які трудяться на благо Церкви.



Нагадаємо, владика Михаїл вперше відвідав цю парафію, так як у червні минулого року громада звернулася у канцелярію із проханням зміни юрисдикції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди храмового свята парафії благовірних князів Бориса і Гліба у селі Романів Луцького районного деканату митрополит Луцький і Волинськийочолив божественну літургію.Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.Разом із владикою служили районний декан протоієрей, настоятель парафії протоієрей, місцеве духовенство.За активну участь в житті громади архієрей відзначив жертводавців та парафіян, які трудяться на благо Церкви.Нагадаємо, владика Михаїл вперше відвідав цю парафію, так як у червні минулого року громада звернулася у канцелярію із проханням зміни юрисдикції.

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