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Пропонують купити горіхи чи пір'я: банда іноземців обкрадає будинки волинян

Пропонують купити горіхи чи пір'я: банда іноземців обкрадає будинки волинян
Кілька осіб іншої національності пересуваються на автомобілях іноземної реєстрації по території Локачинського та Турійського районів: вони входять в довіру до людей та обкрадають оселі громадян.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Днями поліція зареєструвала кілька фактів крадіжок з приватних помешкань волинян. У Локачинському районі невідомі особи, увійшовши в довіру до мешканки, викрали у неї 35 тисяч гривень. А на Турійщині зловмисники виманили в громадянки 15 тисяч гривень та поцупили ювелірні вироби.

Поліція володіє оперативною інформацією про підозрюваних.

Підозрювані заїжджають в населені пункти та під приводом продажу чи покупки певних речей зав’язують знайомства з місцевими мешканцями, входять до них у довіру або ж просять про допомогу. На жаль, їх жертвами здебільшого стають люди похилого віку.

Пенсіонери навряд можуть відмовити так званим працівникам «соціальних служб», людям, які хочуть купити у них горіхи чи пір’я, або ж спритникам, які пропонують обміняти старі грошові купюри на нові.

У поліції повідомляють, потерпілі можуть звернутись до свого поліцейського офіцера громади, наряду групи реагування патрульної поліції або ж зателефонувати на лінію 102. Навіть елементарні дії – фотографування підозрілого автомобіля у вашому селі, розпитування про мету перебування в населеному пункті та інше, - уже дезорієнтує потенційних злочинців.


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Теги: поліція, шахраї, іноземці, Волинь
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