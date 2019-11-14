Пропонують купити горіхи чи пір'я: банда іноземців обкрадає будинки волинян

Кілька осіб іншої національності пересуваються на автомобілях іноземної реєстрації по території Локачинського та Турійського районів: вони входять в довіру до людей та обкрадають оселі громадян.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Днями поліція зареєструвала кілька фактів крадіжок з приватних помешкань волинян. У Локачинському районі невідомі особи, увійшовши в довіру до мешканки, викрали у неї 35 тисяч гривень. А на Турійщині зловмисники виманили в громадянки 15 тисяч гривень та поцупили ювелірні вироби.Поліція володіє оперативною інформацією про підозрюваних.Підозрювані заїжджають в населені пункти та під приводом продажу чи покупки певних речей зав’язують знайомства з місцевими мешканцями, входять до них у довіру або ж просять про допомогу. На жаль, їх жертвами здебільшого стають люди похилого віку.Пенсіонери навряд можуть відмовити так званим працівникам «соціальних служб», людям, які хочуть купити у них горіхи чи пір’я, або ж спритникам, які пропонують обміняти старі грошові купюри на нові.У поліції повідомляють, потерпілі можуть звернутись до свого поліцейського офіцера громади, наряду групи реагування патрульної поліції або ж зателефонувати на лінію 102. Навіть елементарні дії – фотографування підозрілого автомобіля у вашому селі, розпитування про мету перебування в населеному пункті та інше, - уже дезорієнтує потенційних злочинців.