У Луцьку п'яний водій втікав від патрульних, а потім хотів «відмазатися» хабарем від відповідальності. ВІДЕО

У Луцьку п'яний водій намагався втекти від патрульних та пропонував неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності.Сьогодні, 6 серпня, під час патрулювання екіпажем, поліцейський роти №4 капрал поліціїта заступник командир роти старший лейтенант поліціїотримали орієнтування, що водій Mercedes-Benz Vito керує в стані алкогольного сп’яніння, інформує патрульна поліція Волині.Вказаний транспортний засіб патрульні виявили на вулиці Львівській. За допомогою проблискових маячків та звукового сигналу інспектори подали сигнал про зупинку. Однак водій не зупинявся. Тож автомобіль зупинили шляхом блокування, а водія затримали із застосуванням спецзасобу кайданок.Спілкуючись із 29-річним водієм, охоронці правопорядку виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній від перевірки на стан алкогольного сп’яніння відмовився.Під час складання адмінматеріалів, водій неодноразово пропонував неправомірну вигоду в сумі 200-300 доларів США та обіцяв, що дасть ще 5 000 грн після того, як поліцейські його відпустять і нададуть супровід додому. Поліцейські неодноразово попереджали водія про кримінальну відповідальність за пропозицію та обіцянку неправомірної вигоди, на що він не реагував та продовжував її пропонувати.Окрім цього, поліцейські встановили, що на автомобіль накладено арешт. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.Також на водія склали ряд адміністративних матеріалів: протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами) КУпАП, ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та винесли постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.