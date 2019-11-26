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На кордоні України і Румунії почне працювати поромна переправа

На кордоні України і Румунії почне працювати поромна переправа
Румунія підтвердила початок роботи пункту пропуску Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія) з 10 серпня.

Про це оголосив заступник голови Одеської обласної ради Юрій Дімчогло, повідомляє "Європейська правда".

"Підтверджую офіційно, що 5 серпня отримали дипломатичну ноту МЗС Румунії, відповідно до якої румунська сторона підтвердила початок роботи пункту пропуску Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія) з 10 серпня 2020 року", - написав Дімчогло на своїй сторінці у Facebook.

Він уточнив, що поки що переправа працюватиме тільки для вантажних автомобілів.

Поромна переправа Орлівка - Ісакча, яка з'єднає по річці Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року.

Планують, що поромна переправа забезпечить прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Завдяки реалізації проєкту, шлях скоротиться до 200 км, а час оформлення вантажів - на 10-12 годин.

Повне відкриття переправи очікують після остаточної готовності обладнання митних і прикордонних служб Румунії. Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми.

Спорудження переправи, яке формально стартувало ще в 2015 році, коли підписали відповідні документи з керівництвом Румунії, кілька разів затримувалося через бюрократичну тяганину, здебільшого, з боку зарубіжних партнерів.

Переправу спорудили в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів. Вартість проєкту становить 12 млн євро. Його фінансують дві приватні компанії.

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Теги: Румунія, переправа, Дунай
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