На кордоні України і Румунії почне працювати поромна переправа





Про це оголосив заступник голови Одеської обласної ради Юрій Дімчогло, повідомляє



"Підтверджую офіційно, що 5 серпня отримали дипломатичну ноту МЗС Румунії, відповідно до якої румунська сторона підтвердила початок роботи пункту пропуску Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія) з 10 серпня 2020 року", - написав Дімчогло на своїй сторінці у Facebook.



Він уточнив, що поки що переправа працюватиме тільки для вантажних автомобілів.



Поромна переправа Орлівка - Ісакча, яка з'єднає по річці Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року.



Планують, що поромна переправа забезпечить прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Завдяки реалізації проєкту, шлях скоротиться до 200 км, а час оформлення вантажів - на 10-12 годин.



Повне відкриття переправи очікують після остаточної готовності обладнання митних і прикордонних служб Румунії. Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми.



Спорудження переправи, яке формально стартувало ще в 2015 році, коли підписали відповідні документи з керівництвом Румунії, кілька разів затримувалося через бюрократичну тяганину, здебільшого, з боку зарубіжних партнерів.



Переправу спорудили в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів. Вартість проєкту становить 12 млн євро. Його фінансують дві приватні компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Румунія підтвердила початок роботи пункту пропуску Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія) з 10 серпня.Про це оголосив заступник голови Одеської обласної ради, повідомляє "Європейська правда" "Підтверджую офіційно, що 5 серпня отримали дипломатичну ноту МЗС Румунії, відповідно до якої румунська сторона підтвердила початок роботи пункту пропуску Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія) з 10 серпня 2020 року", - написав Дімчогло на своїй сторінці у Facebook.Він уточнив, що поки що переправа працюватиме тільки для вантажних автомобілів.Поромна переправа Орлівка - Ісакча, яка з'єднає по річці Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року.Планують, що поромна переправа забезпечить прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Завдяки реалізації проєкту, шлях скоротиться до 200 км, а час оформлення вантажів - на 10-12 годин.Повне відкриття переправи очікують після остаточної готовності обладнання митних і прикордонних служб Румунії. Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми.Спорудження переправи, яке формально стартувало ще в 2015 році, коли підписали відповідні документи з керівництвом Румунії, кілька разів затримувалося через бюрократичну тяганину, здебільшого, з боку зарубіжних партнерів.Переправу спорудили в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів. Вартість проєкту становить 12 млн євро. Його фінансують дві приватні компанії.

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