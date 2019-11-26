На кордоні України і Румунії почне працювати поромна переправа
Сьогодні, 03:28
Румунія підтвердила початок роботи пункту пропуску Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія) з 10 серпня.
Про це оголосив заступник голови Одеської обласної ради Юрій Дімчогло, повідомляє "Європейська правда".
"Підтверджую офіційно, що 5 серпня отримали дипломатичну ноту МЗС Румунії, відповідно до якої румунська сторона підтвердила початок роботи пункту пропуску Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія) з 10 серпня 2020 року", - написав Дімчогло на своїй сторінці у Facebook.
Він уточнив, що поки що переправа працюватиме тільки для вантажних автомобілів.
Поромна переправа Орлівка - Ісакча, яка з'єднає по річці Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року.
Планують, що поромна переправа забезпечить прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Завдяки реалізації проєкту, шлях скоротиться до 200 км, а час оформлення вантажів - на 10-12 годин.
Повне відкриття переправи очікують після остаточної готовності обладнання митних і прикордонних служб Румунії. Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми.
Спорудження переправи, яке формально стартувало ще в 2015 році, коли підписали відповідні документи з керівництвом Румунії, кілька разів затримувалося через бюрократичну тяганину, здебільшого, з боку зарубіжних партнерів.
Переправу спорудили в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів. Вартість проєкту становить 12 млн євро. Його фінансують дві приватні компанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це оголосив заступник голови Одеської обласної ради Юрій Дімчогло, повідомляє "Європейська правда".
"Підтверджую офіційно, що 5 серпня отримали дипломатичну ноту МЗС Румунії, відповідно до якої румунська сторона підтвердила початок роботи пункту пропуску Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія) з 10 серпня 2020 року", - написав Дімчогло на своїй сторінці у Facebook.
Він уточнив, що поки що переправа працюватиме тільки для вантажних автомобілів.
Поромна переправа Орлівка - Ісакча, яка з'єднає по річці Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року.
Планують, що поромна переправа забезпечить прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Завдяки реалізації проєкту, шлях скоротиться до 200 км, а час оформлення вантажів - на 10-12 годин.
Повне відкриття переправи очікують після остаточної готовності обладнання митних і прикордонних служб Румунії. Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми.
Спорудження переправи, яке формально стартувало ще в 2015 році, коли підписали відповідні документи з керівництвом Румунії, кілька разів затримувалося через бюрократичну тяганину, здебільшого, з боку зарубіжних партнерів.
Переправу спорудили в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів. Вартість проєкту становить 12 млн євро. Його фінансують дві приватні компанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На кордоні України і Румунії почне працювати поромна переправа
Сьогодні, 03:28
У місті на Волині діти до школи зможуть піти без медогляду
Сьогодні, 02:25
За два тижні може зіпсувати ціле сховище картоплі: волинян попереджають про шкідника
Сьогодні, 00:11
7 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00