За два тижні може зіпсувати ціле сховище картоплі: волинян попереджають про шкідника





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Ми звикли, що найбільший шкідник картоплі - колорадський жук. Усі сили і засоби, хитромудрі й примітивні народні способи боротьби направлені здебільшого саме проти нього. І ось нова небезпека – картопляна міль.



Картопляна міль (лат. Phthorimaea operculella Zell) — небезпечний карантинний шкідник пасльонових культур, обмежено поширений на території України. Картопляна міль пошкоджує картоплю, томати, баклажани. Може оселятися також на тютюні та перці стручковому. Основний спосіб поширення молі — перевезення і висаджування заселених бульб.



Картопляна міль — невеликий метелик з розмахом крил 12-16 мм., сірого кольору, в стані спокою крила складені на спині. Самка молі відкладає 100-300 яєць на зелені рослини пасльоно-вих або на бульби, плоди картоплі. Гусениці, які відроджуються з них, виростають до розмірів 10-13 мм. Вони білого кольору з жовто-рожевим або сіро-зеленим малюнком, голова-чорна. За вегетаційний період шкідник дає в середньому 4-5 поколінь.



Гусениці об’їдають листя, пагони, бульби і навіть плоди, які утворюються з квіток картоплі. При цьому пошкоджені місця куща покриваються павутиною. Часто ненажерливі гусениці молі вгризаються в середину стебел, після чого вони вище цього місця відмирають і виглядають як обпалені.



Цей шкідник може розмножуватись і взимку — в льохах і підвалах, сильно пошкоджувати бульби картоплі. При розмноженні в підвалах картопляна міль відкладає яйця на вічках бульб або в пошкоджених місцях. Гусениці молі іноді повністю з’їдають бульби.



Характерною ознакою пошкодження бульб є екскременти гусениць молі на поверхні бульби. Ходи гусениць знаходяться під шкіркою і в середині бульби. Плоди томатів і баклажанів, які мають гладеньку поверхню, гусениці пошкоджують біля плодоніжки.



До останнього часу можливість розвитку і розповсюдження шкідника в Україні була обмежена, але, зважаючи на постійне потепління та спалахи розвитку картопляної молі в південних областях, є реальна загроза проникнення його і у Волинську область.



Тому обов’язково потрібно дотримуватися заходів захисту: запобігати завезенню й поширенню шкідника у нові райони, дотримуватися карантинних правил, фумігації бульб картоплі перед висаджуванням, знищення пасльонових бур’янів, підгортання кущів, що не допускає оголення бульб, збирання врожаю до засихання бадилля та негайне вивезення з поля, знищення рослинних решток і глибока оранка ґрунту; за можливості — відмова від літнього садіння картоплі.



У разі виявлення льоту метеликів та ушкодження рослин — обприскування інсектицидами.



У зв’язку із таким становищем підприємцям, які займаються ввезенням та реалізацією овочевої продукції на території району, необхідно усвідомлювати свою відповідальність при закупівлі оптових партій картоплі та овочів з інших областей та реалізації їх на ринках області без карантинних документів та встановлення їх фітосанітарного стану.



Необхідно, щоб кожен житель району розумів важливість цієї проблеми при купівлі овочевої продукції. Покупець вправі знати фітосанітарний стан продукції, яку купує, а продавець зобов’язаний надати документ, що засвідчує її фітосанітарний стан.



Такими документами є: карантинний сертифікат, висновок фітосанітарної експертизи, акт фітосанітарного контролю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У багатьох країнах шкодочинність картопляної молі перевищує шкодочинність колорадського жука.Про це інформують на сайті Шацької райдержадміністрації Ми звикли, що найбільший шкідник картоплі - колорадський жук. Усі сили і засоби, хитромудрі й примітивні народні способи боротьби направлені здебільшого саме проти нього. І ось нова небезпека – картопляна міль.Картопляна міль (лат. Phthorimaea operculella Zell) — небезпечний карантинний шкідник пасльонових культур, обмежено поширений на території України. Картопляна міль пошкоджує картоплю, томати, баклажани. Може оселятися також на тютюні та перці стручковому. Основний спосіб поширення молі — перевезення і висаджування заселених бульб.Картопляна міль — невеликий метелик з розмахом крил 12-16 мм., сірого кольору, в стані спокою крила складені на спині. Самка молі відкладає 100-300 яєць на зелені рослини пасльоно-вих або на бульби, плоди картоплі. Гусениці, які відроджуються з них, виростають до розмірів 10-13 мм. Вони білого кольору з жовто-рожевим або сіро-зеленим малюнком, голова-чорна. За вегетаційний період шкідник дає в середньому 4-5 поколінь.Гусениці об’їдають листя, пагони, бульби і навіть плоди, які утворюються з квіток картоплі. При цьому пошкоджені місця куща покриваються павутиною. Часто ненажерливі гусениці молі вгризаються в середину стебел, після чого вони вище цього місця відмирають і виглядають як обпалені.Цей шкідник може розмножуватись і взимку — в льохах і підвалах, сильно пошкоджувати бульби картоплі. При розмноженні в підвалах картопляна міль відкладає яйця на вічках бульб або в пошкоджених місцях. Гусениці молі іноді повністю з’їдають бульби.Характерною ознакою пошкодження бульб є екскременти гусениць молі на поверхні бульби. Ходи гусениць знаходяться під шкіркою і в середині бульби. Плоди томатів і баклажанів, які мають гладеньку поверхню, гусениці пошкоджують біля плодоніжки.До останнього часу можливість розвитку і розповсюдження шкідника в Україні була обмежена, але, зважаючи на постійне потепління та спалахи розвитку картопляної молі в південних областях, є реальна загроза проникнення його і у Волинську область.Тому обов’язково потрібно дотримуватися заходів захисту: запобігати завезенню й поширенню шкідника у нові райони, дотримуватися карантинних правил, фумігації бульб картоплі перед висаджуванням, знищення пасльонових бур’янів, підгортання кущів, що не допускає оголення бульб, збирання врожаю до засихання бадилля та негайне вивезення з поля, знищення рослинних решток і глибока оранка ґрунту; за можливості — відмова від літнього садіння картоплі.У разі виявлення льоту метеликів та ушкодження рослин — обприскування інсектицидами.У зв’язку із таким становищем підприємцям, які займаються ввезенням та реалізацією овочевої продукції на території району, необхідно усвідомлювати свою відповідальність при закупівлі оптових партій картоплі та овочів з інших областей та реалізації їх на ринках області без карантинних документів та встановлення їх фітосанітарного стану.Необхідно, щоб кожен житель району розумів важливість цієї проблеми при купівлі овочевої продукції. Покупець вправі знати фітосанітарний стан продукції, яку купує, а продавець зобов’язаний надати документ, що засвідчує її фітосанітарний стан.Такими документами є: карантинний сертифікат, висновок фітосанітарної експертизи, акт фітосанітарного контролю.

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