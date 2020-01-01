У пітона в Луцькому зоопарку – нова домівка. ВІДЕО





Увесь цей час він був у тераріумі в адмінбудівлі звіринця під наглядом ветеринара, - розповіла Людмила Денисенко.



З її слів, рептилії ідеально тут. Простір і сонячні ванни, може прийняти і водяні ванни.



"На експозиції Жорік буде максимум до жовтня місяця, будемо дивитися, яка буде осінь. Потім знову переїде у свій тераріум", - каже директорка.



Ветеринар зоопарку Володимир Когут розповів, що маса плазуна 30-35 кг. Довжина - понад 3,5 м. Харчується пітон двічі на місяць.



"Одній людині його дуже важко закинути на плече, треба, щоб була стороння допомога, щоб його підняти. Він осторонь мене тримається, але знає, що то та людина, яка кидає йому харч, яка допомагає йому жити, яка прибирає за ним", - говорить ветеринар.



Людмила Денисенко розповіла, що в зоопарку є анаконда. Побачити її відвідувачі не можуть. Цей плазун наразі мешкає у акваріумі в одному з кабінетів адміністрації.



"Анакондочку нам подарували колеги з одеського зоопарку. Вона приїхала до нас, то довжина була 40 см, наразі вона вже 80 см", - каже Людмила Денисенко.



Директорка зоопарку говорить: ще півтора року анаконда буде рости. Нині у планах - побудувати нові тераріуми, аби відвідувачі могли бачити плазунів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому зоопарку пітону побудували засклений вольєр. Циркові артисти подарували його звіринцю в жовтні минулого року.Увесь цей час він був у тераріумі в адмінбудівлі звіринця під наглядом ветеринара, - розповіла Суспільному директоркаЗ її слів, рептилії ідеально тут. Простір і сонячні ванни, може прийняти і водяні ванни."На експозиції Жорік буде максимум до жовтня місяця, будемо дивитися, яка буде осінь. Потім знову переїде у свій тераріум", - каже директорка.Ветеринар зоопаркурозповів, що маса плазуна 30-35 кг. Довжина - понад 3,5 м. Харчується пітон двічі на місяць."Одній людині його дуже важко закинути на плече, треба, щоб була стороння допомога, щоб його підняти. Він осторонь мене тримається, але знає, що то та людина, яка кидає йому харч, яка допомагає йому жити, яка прибирає за ним", - говорить ветеринар.Людмила Денисенко розповіла, що в зоопарку є анаконда. Побачити її відвідувачі не можуть. Цей плазун наразі мешкає у акваріумі в одному з кабінетів адміністрації."Анакондочку нам подарували колеги з одеського зоопарку. Вона приїхала до нас, то довжина була 40 см, наразі вона вже 80 см", - каже Людмила Денисенко.Директорка зоопарку говорить: ще півтора року анаконда буде рости. Нині у планах - побудувати нові тераріуми, аби відвідувачі могли бачити плазунів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію