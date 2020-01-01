вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У пітона в Луцькому зоопарку – нова домівка. ВІДЕО

У пітона в Луцькому зоопарку – нова домівка. ВІДЕО
У Луцькому зоопарку пітону побудували засклений вольєр. Циркові артисти подарували його звіринцю в жовтні минулого року.

Увесь цей час він був у тераріумі в адмінбудівлі звіринця під наглядом ветеринара, - розповіла Суспільному директорка Людмила Денисенко.

З її слів, рептилії ідеально тут. Простір і сонячні ванни, може прийняти і водяні ванни.

"На експозиції Жорік буде максимум до жовтня місяця, будемо дивитися, яка буде осінь. Потім знову переїде у свій тераріум", - каже директорка.

Ветеринар зоопарку Володимир Когут розповів, що маса плазуна 30-35 кг. Довжина - понад 3,5 м. Харчується пітон двічі на місяць.

"Одній людині його дуже важко закинути на плече, треба, щоб була стороння допомога, щоб його підняти. Він осторонь мене тримається, але знає, що то та людина, яка кидає йому харч, яка допомагає йому жити, яка прибирає за ним", - говорить ветеринар.

Людмила Денисенко розповіла, що в зоопарку є анаконда. Побачити її відвідувачі не можуть. Цей плазун наразі мешкає у акваріумі в одному з кабінетів адміністрації.

"Анакондочку нам подарували колеги з одеського зоопарку. Вона приїхала до нас, то довжина була 40 см, наразі вона вже 80 см", - каже Людмила Денисенко.

Директорка зоопарку говорить: ще півтора року анаконда буде рости. Нині у планах - побудувати нові тераріуми, аби відвідувачі могли бачити плазунів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пітон, тераріум, Луцький зоопарк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканку Ковеля судитимуть за сепаратизм
Сьогодні, 21:36
У пітона в Луцькому зоопарку – нова домівка. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22
Оздоровчий центр та готель: що може з'явитися у луцькому Будинку офіцерів
Сьогодні, 20:42
У Польщі арештували українця, який побив жінку сковорідкою
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Відвідувачів Луцького зоопарку штрафуватимуть за зірвані рослини Відвідувачів Луцького зоопарку штрафуватимуть за зірвані рослини
23 липень, 14:38
Порятунок від спеки: для мешканців Луцького зоопарку окремо замовляють питну воду Порятунок від спеки: для мешканців Луцького зоопарку окремо замовляють питну воду
19 липень, 21:23
Купання та смаколики з льодом: як мешканці Луцького зоопарку переживають спеку. ВІДЕО Купання та смаколики з льодом: як мешканці Луцького зоопарку переживають спеку. ВІДЕО
07 липень, 13:05
Волинський рибпатруль вчергове передав до Луцького зоопарку 60 кілограмів риби Волинський рибпатруль вчергове передав до Луцького зоопарку 60 кілограмів риби
13 червень, 17:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мешканку Ковеля судитимуть за сепаратизм
Сьогодні, 21:36
 0
У пітона в Луцькому зоопарку – нова домівка. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22
 0
Оздоровчий центр та готель: що може з'явитися у луцькому Будинку офіцерів
Сьогодні, 20:42
 0
У Польщі арештували українця, який побив жінку сковорідкою
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8