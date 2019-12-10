вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканку Ковеля судитимуть за сепаратизм

Мешканку Ковеля судитимуть за сепаратизм
Мешканку міста Ковеля будуть судити за злочини проти основ національної безпеки України.

В обвинувальному акті Управління Служби безпеки України у Волинській області Олену Канаєву обвинувачують за ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 161 КК України (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні та вчинення нею дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі), – пише Ковель media.

Ковельчанка через свою сторінку у російській соціальної мережі «ВКонтакте» розміщувала матеріали із закликами до зміни шляхом воєнних дій в Україні форми правління та державного устрою, перепощувала повідомлення з груп так званих «ополченців Новороссії».

Публікації також містили прояви зневаги, презирства до українців, ображали їхні патріотичні почуття, національну честь та гідність, провокували розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Обвинувальний акт у розслідуваному кримінальному провадженні СБУ скерувала наприкінці червня 2020 року до Ковельського міськрайонного суду.

Судове засідання по обвинуваченню Олени Канаєвої було призначене на четвер, 6-го серпня. Головуючим у справі є голова суду В’ячеслав Лесик.

Мешканку Ковеля судитимуть за сепаратизм

Санкція ч. 2 ст. 109 КК України передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той же строк, ч. 2 ст. 161 КК України – виправні роботи на строк до двох років або позбавлення волі на строк до п’яти років.

З відкритих джерел відомо, що Олена Канаєва та її чоловік Геннадій Канаєв, уродженець міста Макіївка Донецької області, нині покійний, були дуже активними учасниками виборів, хоча й ніколи не балотувалися у депутати.

2010 рік, січень – вибори Президента України. Олена Канаєва, 1977 року народження, в першому турі – член дільничної виборчої комісії № 29 по місту Ковелю від кандидата на пост Президента України Михайла Бродського, в другому турі – від кандидата на пост Президента України Віктора Януковича. Геннадій Канаєв, 1954 року народження, в першому турі – член цієї ж комісії від Василя Противсіх, а в другому турі – секретар даної комісії від Віктора Януковича.

2010 рік, жовтень – місцеві вибори. Олена Канаєва – секретар виборчої дільниці № 18032 (від Партії регіонів). Геннадій Канаєв – заступник голови виборчої дільниці № 18027 (від Партії Регіонів).

2012 рік, жовтень – вибори до Верховної Ради України. Олена Канаєва – член дільничної виборчої комісії № 071017 (суб’єкт подання – Політична партія «Руська Єдність»), однак під час масової відмови від членства у ДВК її повноваження були припинені рішенням ОВК за № 21 від 04.10.2012 р. Геннадій Канаєв – член дільничної виборчої комісії № 071017 (від фракції Народної Партії у Верховній Раді України).

2014 рік, травень – позачергові вибори Президента України. Олена Канаєва – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (від кандидата на пост Президента України Михайла Добкіна). Геннадій Канаєв – член цієї комісії (від кандидата на пост Президента України Сергія Тігіпка).

2014 рік, жовтень – позачергові вибори до Верховної Ради України. Олена Канаєва – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання – Партія Зелених України). Геннадій Канаєв – заступник голови цієї комісії (суб’єкт подання – Олександр Кононович). Ярослав Канаєв, 1976 року народження (син Геннадія Канаєва) – член дільничної виборчої комісії № 071017 (суб’єкт подання – Комуністична партія України).

2019 рік, березень – вибори Президента України. Олена Канаєва в першому турі – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання – Юрій Бойко), в другому турі – голова цієї комісії (суб’єкт подання – Володимир Зеленський). Геннадій Канаєв в першому турі – член дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання – Анатолій Гриценко), в другому турі – член цієї комісії (суб’єкт подання – Володимир Зеленський).

2019 рік, липень – позачергові вибори Верховної Ради України. Олена Канаєва – голова дільничної виборчої комісії № 071016 (від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»). Геннадій Канаєв – секретар цієї комісії (від кандидата в народні депутати Олександра Калюжного (Саша Харьковський).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сепаратизм, Ковель, суд, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканку Ковеля судитимуть за сепаратизм
Сьогодні, 21:36
У пітона в Луцькому зоопарку – нова домівка. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22
Оздоровчий центр та готель: що може з'явитися у луцькому Будинку офіцерів
Сьогодні, 20:42
У Польщі арештували українця, який побив жінку сковорідкою
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У мерії Ковеля СБУ та прокуратура вилучають документи з ремонту доріг У мерії Ковеля СБУ та прокуратура вилучають документи з ремонту доріг
10 грудень, 2019, 12:07
Черкащанина, який в мережі закликав до сепаратизму, «посадять» на два роки Черкащанина, який в мережі закликав до сепаратизму, «посадять» на два роки
21 серпень, 2018, 14:18
У крові – 3,9 проміле алкоголю: на Волині водій збив пішохода та сказав, що за кермом була дружина У крові – 3,9 проміле алкоголю: на Волині водій збив пішохода та сказав, що за кермом була дружина
02 серпень, 21:24
Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп
01 серпень, 00:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мешканку Ковеля судитимуть за сепаратизм
Сьогодні, 21:36
 0
У пітона в Луцькому зоопарку – нова домівка. ВІДЕО
Сьогодні, 21:22
 0
Оздоровчий центр та готель: що може з'явитися у луцькому Будинку офіцерів
Сьогодні, 20:42
 0
У Польщі арештували українця, який побив жінку сковорідкою
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8