Мешканку Ковеля судитимуть за сепаратизм





В обвинувальному акті Управління Служби безпеки України у Волинській області Олену Канаєву обвинувачують за ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 161 КК України (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні та вчинення нею дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі), – пише



Ковельчанка через свою сторінку у російській соціальної мережі «ВКонтакте» розміщувала матеріали із закликами до зміни шляхом воєнних дій в Україні форми правління та державного устрою, перепощувала повідомлення з груп так званих «ополченців Новороссії».



Публікації також містили прояви зневаги, презирства до українців, ображали їхні патріотичні почуття, національну честь та гідність, провокували розпалювання національної ворожнечі та ненависті.



Обвинувальний акт у розслідуваному кримінальному провадженні СБУ скерувала наприкінці червня 2020 року до Ковельського міськрайонного суду.



Судове засідання по обвинуваченню Олени Канаєвої було призначене на четвер, 6-го серпня. Головуючим у справі є голова суду В’ячеслав Лесик.





Санкція ч. 2 ст. 109 КК України передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той же строк, ч. 2 ст. 161 КК України – виправні роботи на строк до двох років або позбавлення волі на строк до п’яти років.



З відкритих джерел відомо, що Олена Канаєва та її чоловік Геннадій Канаєв, уродженець міста Макіївка Донецької області, нині покійний, були дуже активними учасниками виборів, хоча й ніколи не балотувалися у депутати.



2010 рік, січень – вибори Президента України. Олена Канаєва, 1977 року народження, в першому турі – член дільничної виборчої комісії № 29 по місту Ковелю від кандидата на пост Президента України Михайла Бродського, в другому турі – від кандидата на пост Президента України Віктора Януковича. Геннадій Канаєв, 1954 року народження, в першому турі – член цієї ж комісії від Василя Противсіх, а в другому турі – секретар даної комісії від Віктора Януковича.



2010 рік, жовтень – місцеві вибори. Олена Канаєва – секретар виборчої дільниці № 18032 (від Партії регіонів). Геннадій Канаєв – заступник голови виборчої дільниці № 18027 (від Партії Регіонів).



2012 рік, жовтень – вибори до Верховної Ради України. Олена Канаєва – член дільничної виборчої комісії № 071017 (суб’єкт подання – Політична партія «Руська Єдність»), однак під час масової відмови від членства у ДВК її повноваження були припинені рішенням ОВК за № 21 від 04.10.2012 р. Геннадій Канаєв – член дільничної виборчої комісії № 071017 (від фракції Народної Партії у Верховній Раді України).



2014 рік, травень – позачергові вибори Президента України. Олена Канаєва – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (від кандидата на пост Президента України Михайла Добкіна). Геннадій Канаєв – член цієї комісії (від кандидата на пост Президента України Сергія Тігіпка).



2014 рік, жовтень – позачергові вибори до Верховної Ради України. Олена Канаєва – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання – Партія Зелених України). Геннадій Канаєв – заступник голови цієї комісії (суб’єкт подання – Олександр Кононович). Ярослав Канаєв, 1976 року народження (син Геннадія Канаєва) – член дільничної виборчої комісії № 071017 (суб’єкт подання – Комуністична партія України).



2019 рік, березень – вибори Президента України. Олена Канаєва в першому турі – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання – Юрій Бойко), в другому турі – голова цієї комісії (суб’єкт подання – Володимир Зеленський). Геннадій Канаєв в першому турі – член дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання – Анатолій Гриценко), в другому турі – член цієї комісії (суб’єкт подання – Володимир Зеленський).



2019 рік, липень – позачергові вибори Верховної Ради України. Олена Канаєва – голова дільничної виборчої комісії № 071016 (від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»). Геннадій Канаєв – секретар цієї комісії (від кандидата в народні депутати Олександра Калюжного (Саша Харьковський).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканку міста Ковеля будуть судити за злочини проти основ національної безпеки України.В обвинувальному акті Управління Служби безпеки України у Волинській областіобвинувачують за ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 161 КК України (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні та вчинення нею дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі), – пише Ковель media Ковельчанка через свою сторінку у російській соціальної мережі «ВКонтакте» розміщувала матеріали із закликами до зміни шляхом воєнних дій в Україні форми правління та державного устрою, перепощувала повідомлення з груп так званих «ополченців Новороссії».Публікації також містили прояви зневаги, презирства до українців, ображали їхні патріотичні почуття, національну честь та гідність, провокували розпалювання національної ворожнечі та ненависті.Обвинувальний акт у розслідуваному кримінальному провадженні СБУ скерувала наприкінці червня 2020 року до Ковельського міськрайонного суду.Судове засідання по обвинуваченню Олени Канаєвої було призначене на четвер, 6-го серпня. Головуючим у справі є голова судуСанкція ч. 2 ст. 109 КК України передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той же строк, ч. 2 ст. 161 КК України – виправні роботи на строк до двох років або позбавлення волі на строк до п’яти років.З відкритих джерел відомо, що Олена Канаєва та її чоловік, уродженець міста Макіївка Донецької області, нині покійний, були дуже активними учасниками виборів, хоча й ніколи не балотувалися у депутати.2010 рік, січень – вибори Президента України. Олена Канаєва, 1977 року народження, в першому турі – член дільничної виборчої комісії № 29 по місту Ковелю від кандидата на пост Президента України, в другому турі – від кандидата на пост Президента України. Геннадій Канаєв, 1954 року народження, в першому турі – член цієї ж комісії від, а в другому турі – секретар даної комісії від Віктора Януковича.2010 рік, жовтень – місцеві вибори. Олена Канаєва – секретар виборчої дільниці № 18032 (від Партії регіонів). Геннадій Канаєв – заступник голови виборчої дільниці № 18027 (від Партії Регіонів).2012 рік, жовтень – вибори до Верховної Ради України. Олена Канаєва – член дільничної виборчої комісії № 071017 (суб’єкт подання – Політична партія «Руська Єдність»), однак під час масової відмови від членства у ДВК її повноваження були припинені рішенням ОВК за № 21 від 04.10.2012 р. Геннадій Канаєв – член дільничної виборчої комісії № 071017 (від фракції Народної Партії у Верховній Раді України).2014 рік, травень – позачергові вибори Президента України. Олена Канаєва – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (від кандидата на пост Президента України). Геннадій Канаєв – член цієї комісії (від кандидата на пост Президента України).2014 рік, жовтень – позачергові вибори до Верховної Ради України. Олена Канаєва – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання – Партія Зелених України). Геннадій Канаєв – заступник голови цієї комісії (суб’єкт подання –)., 1976 року народження (син Геннадія Канаєва) – член дільничної виборчої комісії № 071017 (суб’єкт подання – Комуністична партія України).2019 рік, березень – вибори Президента України. Олена Канаєва в першому турі – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання –), в другому турі – голова цієї комісії (суб’єкт подання –). Геннадій Канаєв в першому турі – член дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання –), в другому турі – член цієї комісії (суб’єкт подання – Володимир Зеленський).2019 рік, липень – позачергові вибори Верховної Ради України. Олена Канаєва – голова дільничної виборчої комісії № 071016 (від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»). Геннадій Канаєв – секретар цієї комісії (від кандидата в народні депутати).

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