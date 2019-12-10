Мешканку Ковеля судитимуть за сепаратизм
Сьогодні, 21:36
Мешканку міста Ковеля будуть судити за злочини проти основ національної безпеки України.
В обвинувальному акті Управління Служби безпеки України у Волинській області Олену Канаєву обвинувачують за ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 161 КК України (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні та вчинення нею дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі), – пише Ковель media.
Ковельчанка через свою сторінку у російській соціальної мережі «ВКонтакте» розміщувала матеріали із закликами до зміни шляхом воєнних дій в Україні форми правління та державного устрою, перепощувала повідомлення з груп так званих «ополченців Новороссії».
Публікації також містили прояви зневаги, презирства до українців, ображали їхні патріотичні почуття, національну честь та гідність, провокували розпалювання національної ворожнечі та ненависті.
Обвинувальний акт у розслідуваному кримінальному провадженні СБУ скерувала наприкінці червня 2020 року до Ковельського міськрайонного суду.
Судове засідання по обвинуваченню Олени Канаєвої було призначене на четвер, 6-го серпня. Головуючим у справі є голова суду В’ячеслав Лесик.
Санкція ч. 2 ст. 109 КК України передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той же строк, ч. 2 ст. 161 КК України – виправні роботи на строк до двох років або позбавлення волі на строк до п’яти років.
З відкритих джерел відомо, що Олена Канаєва та її чоловік Геннадій Канаєв, уродженець міста Макіївка Донецької області, нині покійний, були дуже активними учасниками виборів, хоча й ніколи не балотувалися у депутати.
2010 рік, січень – вибори Президента України. Олена Канаєва, 1977 року народження, в першому турі – член дільничної виборчої комісії № 29 по місту Ковелю від кандидата на пост Президента України Михайла Бродського, в другому турі – від кандидата на пост Президента України Віктора Януковича. Геннадій Канаєв, 1954 року народження, в першому турі – член цієї ж комісії від Василя Противсіх, а в другому турі – секретар даної комісії від Віктора Януковича.
2010 рік, жовтень – місцеві вибори. Олена Канаєва – секретар виборчої дільниці № 18032 (від Партії регіонів). Геннадій Канаєв – заступник голови виборчої дільниці № 18027 (від Партії Регіонів).
2012 рік, жовтень – вибори до Верховної Ради України. Олена Канаєва – член дільничної виборчої комісії № 071017 (суб’єкт подання – Політична партія «Руська Єдність»), однак під час масової відмови від членства у ДВК її повноваження були припинені рішенням ОВК за № 21 від 04.10.2012 р. Геннадій Канаєв – член дільничної виборчої комісії № 071017 (від фракції Народної Партії у Верховній Раді України).
2014 рік, травень – позачергові вибори Президента України. Олена Канаєва – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (від кандидата на пост Президента України Михайла Добкіна). Геннадій Канаєв – член цієї комісії (від кандидата на пост Президента України Сергія Тігіпка).
2014 рік, жовтень – позачергові вибори до Верховної Ради України. Олена Канаєва – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання – Партія Зелених України). Геннадій Канаєв – заступник голови цієї комісії (суб’єкт подання – Олександр Кононович). Ярослав Канаєв, 1976 року народження (син Геннадія Канаєва) – член дільничної виборчої комісії № 071017 (суб’єкт подання – Комуністична партія України).
2019 рік, березень – вибори Президента України. Олена Канаєва в першому турі – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання – Юрій Бойко), в другому турі – голова цієї комісії (суб’єкт подання – Володимир Зеленський). Геннадій Канаєв в першому турі – член дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання – Анатолій Гриценко), в другому турі – член цієї комісії (суб’єкт подання – Володимир Зеленський).
2019 рік, липень – позачергові вибори Верховної Ради України. Олена Канаєва – голова дільничної виборчої комісії № 071016 (від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»). Геннадій Канаєв – секретар цієї комісії (від кандидата в народні депутати Олександра Калюжного (Саша Харьковський).
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В обвинувальному акті Управління Служби безпеки України у Волинській області Олену Канаєву обвинувачують за ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 161 КК України (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні та вчинення нею дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі), – пише Ковель media.
Ковельчанка через свою сторінку у російській соціальної мережі «ВКонтакте» розміщувала матеріали із закликами до зміни шляхом воєнних дій в Україні форми правління та державного устрою, перепощувала повідомлення з груп так званих «ополченців Новороссії».
Публікації також містили прояви зневаги, презирства до українців, ображали їхні патріотичні почуття, національну честь та гідність, провокували розпалювання національної ворожнечі та ненависті.
Обвинувальний акт у розслідуваному кримінальному провадженні СБУ скерувала наприкінці червня 2020 року до Ковельського міськрайонного суду.
Судове засідання по обвинуваченню Олени Канаєвої було призначене на четвер, 6-го серпня. Головуючим у справі є голова суду В’ячеслав Лесик.
Санкція ч. 2 ст. 109 КК України передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той же строк, ч. 2 ст. 161 КК України – виправні роботи на строк до двох років або позбавлення волі на строк до п’яти років.
З відкритих джерел відомо, що Олена Канаєва та її чоловік Геннадій Канаєв, уродженець міста Макіївка Донецької області, нині покійний, були дуже активними учасниками виборів, хоча й ніколи не балотувалися у депутати.
2010 рік, січень – вибори Президента України. Олена Канаєва, 1977 року народження, в першому турі – член дільничної виборчої комісії № 29 по місту Ковелю від кандидата на пост Президента України Михайла Бродського, в другому турі – від кандидата на пост Президента України Віктора Януковича. Геннадій Канаєв, 1954 року народження, в першому турі – член цієї ж комісії від Василя Противсіх, а в другому турі – секретар даної комісії від Віктора Януковича.
2010 рік, жовтень – місцеві вибори. Олена Канаєва – секретар виборчої дільниці № 18032 (від Партії регіонів). Геннадій Канаєв – заступник голови виборчої дільниці № 18027 (від Партії Регіонів).
2012 рік, жовтень – вибори до Верховної Ради України. Олена Канаєва – член дільничної виборчої комісії № 071017 (суб’єкт подання – Політична партія «Руська Єдність»), однак під час масової відмови від членства у ДВК її повноваження були припинені рішенням ОВК за № 21 від 04.10.2012 р. Геннадій Канаєв – член дільничної виборчої комісії № 071017 (від фракції Народної Партії у Верховній Раді України).
2014 рік, травень – позачергові вибори Президента України. Олена Канаєва – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (від кандидата на пост Президента України Михайла Добкіна). Геннадій Канаєв – член цієї комісії (від кандидата на пост Президента України Сергія Тігіпка).
2014 рік, жовтень – позачергові вибори до Верховної Ради України. Олена Канаєва – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання – Партія Зелених України). Геннадій Канаєв – заступник голови цієї комісії (суб’єкт подання – Олександр Кононович). Ярослав Канаєв, 1976 року народження (син Геннадія Канаєва) – член дільничної виборчої комісії № 071017 (суб’єкт подання – Комуністична партія України).
2019 рік, березень – вибори Президента України. Олена Канаєва в першому турі – секретар дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання – Юрій Бойко), в другому турі – голова цієї комісії (суб’єкт подання – Володимир Зеленський). Геннадій Канаєв в першому турі – член дільничної виборчої комісії № 071016 (суб’єкт подання – Анатолій Гриценко), в другому турі – член цієї комісії (суб’єкт подання – Володимир Зеленський).
2019 рік, липень – позачергові вибори Верховної Ради України. Олена Канаєва – голова дільничної виборчої комісії № 071016 (від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»). Геннадій Канаєв – секретар цієї комісії (від кандидата в народні депутати Олександра Калюжного (Саша Харьковський).
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