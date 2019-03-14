Відповідає європейським стандартам: волинські вогнеборці отримали новий бойовий одяг. ФОТО

Сергій Мишленик та голова районної ради Тарас Щерблюк.



Про це повідомляють на сайті



Посадовці зазначили, що захисне спорядження повністю відповідає європейським стандартам та буде надійно служити для захисту рятувальників під час гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій.



Працівники ДСНС відразу й випробовували нову форму, відпрацьовуючи виконання відповідних професійних нормативів, для того, щоб вже з впевненістю виїжджати на ліквідацію надзвичайних подій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 6 серпня, горохівські вогнеборці отримали дев’ять штук спеціального бойового одягу для гасіння пожеж, який придбали за кошти районного бюджету. Вручили захисне спорядження голова районної державної адміністраціїта голова районної радиПро це повідомляють на сайті УДСНС України у Волинській області Посадовці зазначили, що захисне спорядження повністю відповідає європейським стандартам та буде надійно служити для захисту рятувальників під час гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій.Працівники ДСНС відразу й випробовували нову форму, відпрацьовуючи виконання відповідних професійних нормативів, для того, щоб вже з впевненістю виїжджати на ліквідацію надзвичайних подій.

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