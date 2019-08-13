На Волині штрафують паліїв сухої рослинності. ВІДЕО

Антон Поліщук. Каже: загальна сума штрафів становить 48 382 грн.



За випалювання залишків сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність: для громадян - від 3060 до 6120 грн., для посадових осіб - від 15300 до 21420 грн, - каже Антон Поліщук.



Рятувальники та екоінспектори провели у Луцькому районі профілактичний рейд. Перевіряли, чи дотримуються аграрії правил пожежної безпеки під час роботи на полі та чи мають вогнегасники.



У Луцькому районі не зафіксували загорянь під час жнив, - каже інспектор Держслужби з надзвичайних ситуацій Владислав Самойленко.



"Біля лісних масивів, біля доріг повинно бути проорано на відстані 4 метри. Так само на комбайнах повинен бути вогнегасник і повинні бути лопати та хлопавки, щоб застукати, якщо загорілося", - розповів пожежний.



На полі поблизу села Забороль Луцького району працює 4 комбайни, - каже агроном сільгосппідприємства "Урожай" Ігор Гасан. Молотять ячмінь на 98-ми га. Протипожежних правил, говорить, дотримуються.



"Ми обмолотили по кругу всі поля подискували. Крім того у нас біля комбайнів завжди стоїть бочка з водою, яка їздить слідом", - розповів агроном Ігор Гасан.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку року на волинян за самовільне випалювання рослинності або її залишків склали 119 протоколів. Про це Суспільному розповів керівник відділу Держекоінспекції в області. Каже: загальна сума штрафів становить 48 382 грн.За випалювання залишків сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність: для громадян - від 3060 до 6120 грн., для посадових осіб - від 15300 до 21420 грн, - каже Антон Поліщук.Рятувальники та екоінспектори провели у Луцькому районі профілактичний рейд. Перевіряли, чи дотримуються аграрії правил пожежної безпеки під час роботи на полі та чи мають вогнегасники.У Луцькому районі не зафіксували загорянь під час жнив, - каже інспектор Держслужби з надзвичайних ситуацій"Біля лісних масивів, біля доріг повинно бути проорано на відстані 4 метри. Так само на комбайнах повинен бути вогнегасник і повинні бути лопати та хлопавки, щоб застукати, якщо загорілося", - розповів пожежний.На полі поблизу села Забороль Луцького району працює 4 комбайни, - каже агроном сільгосппідприємства "Урожай". Молотять ячмінь на 98-ми га. Протипожежних правил, говорить, дотримуються."Ми обмолотили по кругу всі поля подискували. Крім того у нас біля комбайнів завжди стоїть бочка з водою, яка їздить слідом", - розповів агроном Ігор Гасан.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію