На Волині штрафують паліїв сухої рослинності. ВІДЕО
Сьогодні, 22:27
Від початку року на волинян за самовільне випалювання рослинності або її залишків склали 119 протоколів. Про це Суспільному розповів керівник відділу Держекоінспекції в області Антон Поліщук. Каже: загальна сума штрафів становить 48 382 грн.
За випалювання залишків сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність: для громадян - від 3060 до 6120 грн., для посадових осіб - від 15300 до 21420 грн, - каже Антон Поліщук.
Рятувальники та екоінспектори провели у Луцькому районі профілактичний рейд. Перевіряли, чи дотримуються аграрії правил пожежної безпеки під час роботи на полі та чи мають вогнегасники.
У Луцькому районі не зафіксували загорянь під час жнив, - каже інспектор Держслужби з надзвичайних ситуацій Владислав Самойленко.
"Біля лісних масивів, біля доріг повинно бути проорано на відстані 4 метри. Так само на комбайнах повинен бути вогнегасник і повинні бути лопати та хлопавки, щоб застукати, якщо загорілося", - розповів пожежний.
На полі поблизу села Забороль Луцького району працює 4 комбайни, - каже агроном сільгосппідприємства "Урожай" Ігор Гасан. Молотять ячмінь на 98-ми га. Протипожежних правил, говорить, дотримуються.
"Ми обмолотили по кругу всі поля подискували. Крім того у нас біля комбайнів завжди стоїть бочка з водою, яка їздить слідом", - розповів агроном Ігор Гасан.
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За випалювання залишків сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність: для громадян - від 3060 до 6120 грн., для посадових осіб - від 15300 до 21420 грн, - каже Антон Поліщук.
Рятувальники та екоінспектори провели у Луцькому районі профілактичний рейд. Перевіряли, чи дотримуються аграрії правил пожежної безпеки під час роботи на полі та чи мають вогнегасники.
У Луцькому районі не зафіксували загорянь під час жнив, - каже інспектор Держслужби з надзвичайних ситуацій Владислав Самойленко.
"Біля лісних масивів, біля доріг повинно бути проорано на відстані 4 метри. Так само на комбайнах повинен бути вогнегасник і повинні бути лопати та хлопавки, щоб застукати, якщо загорілося", - розповів пожежний.
На полі поблизу села Забороль Луцького району працює 4 комбайни, - каже агроном сільгосппідприємства "Урожай" Ігор Гасан. Молотять ячмінь на 98-ми га. Протипожежних правил, говорить, дотримуються.
"Ми обмолотили по кругу всі поля подискували. Крім того у нас біля комбайнів завжди стоїть бочка з водою, яка їздить слідом", - розповів агроном Ігор Гасан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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