Волинські бджолярі можуть отримати дотацію за пасіку





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У разі наявності більше ніж 300 бджолосімей максимальний розмір дотації ставить 60000 гривень одному отримувачу.



Для отримання дотації до 1 жовтня поточного року потрібно подати такі документи:



- копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки (паспорт пасіки видається управліннямДержпродспоживслужби у Володимир-Волинському районі, адреса управління – м. Володимир-Волинський, вул. Кобзарська, 3, тел. 2-46-45);

- копію рішення про державну реєстрацію потужності (реєстрація потужностей здійснюється управлінням Держпродспоживслужби у Володимир-Волинському районі;

- копію довідки про відкриття поточного рахунку, виданої банком (суб’єкти господарювання);

- копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку (фізичні особи);

- копію паспорта громадянина України (фізичні особи);

- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі (суб’єкти господарювання);

- копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);

- довідку, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (фізичні особи та фізичні особи – підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства), видану управлінням Держпродспоживслужби у Володимир-Волинському районі.



Для отримання дотації на бджолосім’ї згідно постанови КМУ від 07.02.2018р. пасічнику необхідно звернутися за адресою м. Володимир-Волинський, вул. Д. Галицького, 5 (приміщення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради).



Телефон для довідок: 3-84-30, 3-57-09

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дотацію у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю надають на безповоротній основі фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками від 10 до 300 бджолосімей.Про це йдеться на сайті Володимира-Волинського У разі наявності більше ніж 300 бджолосімей максимальний розмір дотації ставить 60000 гривень одному отримувачу.Для отримання дотації до 1 жовтня поточного року потрібно подати такі документи:- копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки (паспорт пасіки видається управліннямДержпродспоживслужби у Володимир-Волинському районі, адреса управління – м. Володимир-Волинський, вул. Кобзарська, 3, тел. 2-46-45);- копію рішення про державну реєстрацію потужності (реєстрація потужностей здійснюється управлінням Держпродспоживслужби у Володимир-Волинському районі;- копію довідки про відкриття поточного рахунку, виданої банком (суб’єкти господарювання);- копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку (фізичні особи);- копію паспорта громадянина України (фізичні особи);- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі (суб’єкти господарювання);- копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);- довідку, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (фізичні особи та фізичні особи – підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства), видану управлінням Держпродспоживслужби у Володимир-Волинському районі.Для отримання дотації на бджолосім’ї згідно постанови КМУ від 07.02.2018р. пасічнику необхідно звернутися за адресою м. Володимир-Волинський, вул. Д. Галицького, 5 (приміщення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради).Телефон для довідок:

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