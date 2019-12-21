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Волинські пасічники можуть отримати дотацію за бджолосім’ї

Волинські пасічники можуть отримати дотацію за бджолосім’ї
Дотацію за бджолосім’ї надають на безповоротній основі фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю.

Про це йдеться на сайті Володимира-Волинського.

У разі наявності більше ніж 300 бджолосімей максимальний розмір дотації ставить 60000 гривень одному отримувачу.

Для отримання дотації до 1 жовтня поточного року потрібно подати такі документи:

- копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки (паспорт пасіки видається управліннямДержпродспоживслужби у Володимир-Волинському районі, адреса управління – м. Володимир-Волинський, вул. Кобзарська, 3, тел. 2-46-45);
- копію рішення про державну реєстрацію потужності (реєстрація потужностей здійснюється управлінням Держпродспоживслужби у Володимир-Волинському районі;
- копію довідки про відкриття поточного рахунку, виданої банком (суб’єкти господарювання);
- копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку (фізичні особи);
- копію паспорта громадянина України (фізичні особи);
- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі (суб’єкти господарювання);
- копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);
- довідку, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (фізичні особи та фізичні особи – підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства), видану управлінням Держпродспоживслужби у Володимир-Волинському районі.

Для отримання дотації на бджолосім’ї згідно постанови КМУ від 07.02.2018р. пасічнику необхідно звернутися за адресою м. Володимир-Волинський, вул. Д. Галицького, 5 (приміщення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради).

Телефон для довідок: 3-84-30, 3-57-09

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Теги: пасічник, бджолосім'я, дотація
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