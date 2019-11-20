У місті на Волині діти до школи зможуть піти без медогляду





Управління освіти Нововолинської міськради не вимагатиме проведення обов’язкових профілактичних медоглядів для школярів і дозволяє розпочати новий навчальний рік без здачі довідок форми 086. Про це стало відомо 6-го серпня під час наради у міськраді, повідомляє



За словами начальниці управління освіти Ольги Лакиш, це зроблили для того, щоб не підвищувати ризики інфікування та передачі інфекції коронавірусу.



За кожним навчальним закладом буде закріплений свій сімейний лікар, який зробить первинний огляд дітей.



"По суті, первинка спрацювала добре і вже 50% школярів медогляд пройшли, окрім тих лікарів-спеціалістів, які є лише в лікарні, наприклад, ендокринолог чи гінеколог. Бо центральна міська лікарня наразі не проводить оглядів, лише в екстрених випадках», – зазначила Ольга Лакиш.



Вона наголосила, що для педагогів залишається обов’язковою вакцинація.



Аби не порушувати карантинних вимог і зробити щеплення в безпечних умовах, планують виділити окремий кабінет в приміщенні Центру дитячої та юнацької творчості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З вересня у Нововолинську діти зможуть піти до школи без довідок про медогляд, який раніше традиційно проходили перед початком навчального року.Управління освіти Нововолинської міськради не вимагатиме проведення обов’язкових профілактичних медоглядів для школярів і дозволяє розпочати новий навчальний рік без здачі довідок форми 086. Про це стало відомо 6-го серпня під час наради у міськраді, повідомляє БУГ За словами начальниці управління освіти, це зроблили для того, щоб не підвищувати ризики інфікування та передачі інфекції коронавірусу.За кожним навчальним закладом буде закріплений свій сімейний лікар, який зробить первинний огляд дітей."По суті, первинка спрацювала добре і вже 50% школярів медогляд пройшли, окрім тих лікарів-спеціалістів, які є лише в лікарні, наприклад, ендокринолог чи гінеколог. Бо центральна міська лікарня наразі не проводить оглядів, лише в екстрених випадках», – зазначила Ольга Лакиш.Вона наголосила, що для педагогів залишається обов’язковою вакцинація.Аби не порушувати карантинних вимог і зробити щеплення в безпечних умовах, планують виділити окремий кабінет в приміщенні Центру дитячої та юнацької творчості.

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