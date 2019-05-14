У Києві 8-річний хлопчик ледь не потонув у басейні розважального комплексу
Сьогодні, 01:26
У столичному розважальному комплексі на проспекті генерала Ватутіна у Києві ледь не загинула 8-річна дитина, яка відпочивала разом із мамою.
Хлопчик плавав у басейні, а потім раптово пішов на дно, повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. Пишуть Факти.
У центрі зазначили, що дитина постраждала з вини матері, яка залишила її без нагляду. Дитину дивом врятували, бригада ЕДМ доправила його до реанімаційного відділення 2-ї дитячої клінічної лікарні.
З 116 випадків виїзду бригад "швидкої" на виклики 5 серпня, у 30 випадках постраждали діти, додали медики.
"Практика показує, що травмування дітей в основному відбувається з вини дорослих", – йдеться в повідомленні.
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Хлопчик плавав у басейні, а потім раптово пішов на дно, повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. Пишуть Факти.
У центрі зазначили, що дитина постраждала з вини матері, яка залишила її без нагляду. Дитину дивом врятували, бригада ЕДМ доправила його до реанімаційного відділення 2-ї дитячої клінічної лікарні.
З 116 випадків виїзду бригад "швидкої" на виклики 5 серпня, у 30 випадках постраждали діти, додали медики.
"Практика показує, що травмування дітей в основному відбувається з вини дорослих", – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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