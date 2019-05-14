У Києві 8-річний хлопчик потонув у басейні розважального комплексу





Хлопчик втопився під час плавання у басейні, повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. Пишуть



У центрі зазначили, що дитина загинула з вини матері, яка залишила її без нагляду.



З 116 випадків виїзду бригад "швидкої" на виклики 5 серпня, у 30 випадках постраждали діти, додали медики.



"Практика показує, що травмування дітей в основному відбувається з вини дорослих", – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У столичному розважальному комплексі на проспекті генерала Ватутіна у Києві загинула 8-річна дитина, яка відпочивала разом із мамою.Хлопчик втопився під час плавання у басейні, повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. Пишуть Факти У центрі зазначили, що дитина загинула з вини матері, яка залишила її без нагляду.З 116 випадків виїзду бригад "швидкої" на виклики 5 серпня, у 30 випадках постраждали діти, додали медики."Практика показує, що травмування дітей в основному відбувається з вини дорослих", – йдеться в повідомленні.

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