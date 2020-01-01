У селі поблизу Луцька неповнолітній на автомобілі врізався у дерево, постраждав пасажир





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише



Під час суду встановили, що 10 січня неповнолітній обвинувачений, не маючи водійського посвідчення, рухався вулицею Лісовою у селі Гаразджа на «NISSAN JUKE» зі швидкістю 60-70 кілометрів на годину.



Він неправильно оцінив дорожні умови та перевищив швидкість на мокрій та слизькій дорозі, у результаті чого автомобіль на заокругленій ділянці дороги перейшов у стан неконтрольованого заносу, виїхав на смугу зустрічного руху, де і "влетів" у придорожнє дерево.



Унаслідок ДТП неповнолітній пасажир автомобіля сильно травмувався. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму зі зламом кісток склепіння та основи черепа та забій головного мозку. Також в нього були численні переломи кісток.



Відзначимо, прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості, тож неповнолітньому присудили штраф 5 тисяч 100 гривень.

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