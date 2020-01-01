вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі поблизу Луцька неповнолітній на автомобілі врізався у дерево, постраждав пасажир

У селі поблизу Луцька неповнолітній на автомобілі врізався у дерево, постраждав пасажир
У селі Гаразджа поблизу Луцька неповнолітній, керуючи «Nissan Juke», врізався у придорожні дерева, внаслідок чого постраждав неповнолітній пасажир автомобіля. ДТП трапилася ще у січні, а днями водій отримав покарання – штраф у розмірі 5 тисяч 100 гривень.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА "Волинські новини".

Під час суду встановили, що 10 січня неповнолітній обвинувачений, не маючи водійського посвідчення, рухався вулицею Лісовою у селі Гаразджа на «NISSAN JUKE» зі швидкістю 60-70 кілометрів на годину.

Він неправильно оцінив дорожні умови та перевищив швидкість на мокрій та слизькій дорозі, у результаті чого автомобіль на заокругленій ділянці дороги перейшов у стан неконтрольованого заносу, виїхав на смугу зустрічного руху, де і "влетів" у придорожнє дерево.

Унаслідок ДТП неповнолітній пасажир автомобіля сильно травмувався. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму зі зламом кісток склепіння та основи черепа та забій головного мозку. Також в нього були численні переломи кісток.

Відзначимо, прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості, тож неповнолітньому присудили штраф 5 тисяч 100 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дерево, неповнолітній водій, суд, вирок, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі поблизу Луцька неповнолітній на автомобілі врізався у дерево, постраждав пасажир
Сьогодні, 04:49
На кордоні України і Румунії почне працювати поромна переправа
Сьогодні, 03:28
У місті на Волині діти до школи зможуть піти без медогляду
Сьогодні, 02:25
У Києві 8-річний хлопчик потонув у басейні розважального комплексу
Сьогодні, 01:26
За два тижні може зіпсувати ціле сховище картоплі: волинян попереджають про шкідника
Сьогодні, 00:11
Схожі новини
Волинянин незаконно придбав гвинтівку в Москві та привіз додому Волинянин незаконно придбав гвинтівку в Москві та привіз додому
03 серпень, 02:13
Судили волинянина, який пред'явив поліції підроблені документи Судили волинянина, який пред'явив поліції підроблені документи
04 липень, 14:18
Волинянина оштрафували за керування автогрейдером в стані алкогольного сп'яніння Волинянина оштрафували за керування автогрейдером в стані алкогольного сп'яніння
04 липень, 10:20
Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку
01 липень, 22:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі поблизу Луцька неповнолітній на автомобілі врізався у дерево, постраждав пасажир
Сьогодні, 04:49
 0
На кордоні України і Румунії почне працювати поромна переправа
Сьогодні, 03:28
 0
У місті на Волині діти до школи зможуть піти без медогляду
Сьогодні, 02:25
 0
У Києві 8-річний хлопчик потонув у басейні розважального комплексу
Сьогодні, 01:26
 0
За два тижні може зіпсувати ціле сховище картоплі: волинян попереджають про шкідника
Сьогодні, 00:11
 0
Медіа
відео
1/8