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Маленький хлопчик на Волині прибирає сміття під час прогулянки

Маленький хлопчик на Волині прибирає сміття під час прогулянки
У Турійську 6-річний Роман Юхимчук прибирає сміття, коли виходить на прогулянку.

Про це пишуть Турійські новини.

Мама Романа Світлана Юхимчук розповіла, що хлопчик не може залишатися байдужим до того, як люди забруднюють довкілля. Відтак, щоразу на прогулянку хлопчик бере рукавиці та пакети для сміття.

"Ми часто гуляємо з меншим братиком і Ромчик звернув увагу на те, що довкола багато сміття. Він дивувався, чому люди викидають папірці та пляшки на землю коли поруч є сміттєвий бак. І сам захотів трохи поприбирати. Тепер щоразу на прогулянку ми беремо з собою мішок для сміття і рукавички!", - розповіла мама хлопчика.

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Теги: хлопчик, сміття, Роман Юхимчук, прогулянка, Турійськ
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