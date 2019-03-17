Маленький хлопчик на Волині прибирає сміття під час прогулянки

Роман Юхимчук прибирає сміття, коли виходить на прогулянку.



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Мама Романа Світлана Юхимчук розповіла, що хлопчик не може залишатися байдужим до того, як люди забруднюють довкілля. Відтак, щоразу на прогулянку хлопчик бере рукавиці та пакети для сміття.



"Ми часто гуляємо з меншим братиком і Ромчик звернув увагу на те, що довкола багато сміття. Він дивувався, чому люди викидають папірці та пляшки на землю коли поруч є сміттєвий бак. І сам захотів трохи поприбирати. Тепер щоразу на прогулянку ми беремо з собою мішок для сміття і рукавички!", - розповіла мама хлопчика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійську 6-річнийприбирає сміття, коли виходить на прогулянку.Про це пишуть Турійські новини Мама Романарозповіла, що хлопчик не може залишатися байдужим до того, як люди забруднюють довкілля. Відтак, щоразу на прогулянку хлопчик бере рукавиці та пакети для сміття."Ми часто гуляємо з меншим братиком і Ромчик звернув увагу на те, що довкола багато сміття. Він дивувався, чому люди викидають папірці та пляшки на землю коли поруч є сміттєвий бак. І сам захотів трохи поприбирати. Тепер щоразу на прогулянку ми беремо з собою мішок для сміття і рукавички!", - розповіла мама хлопчика.

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