«Нафтогаз» прогнозує підвищення цін на газ восени





Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів, пишуть



За словами чиновника, нині ринок показує, що восени ціна на газ підвищиться.



"Але, чи буде зростання ціни таким, чи не буде, важко передбачати. Ми робимо все для того, щоб наше ціноутворення було максимально прозорим і максимально справедливим", – додав він.



Коболєв також зазначив, що останніми роками український ринок газу став дешевшим через прямий імпортний паритет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У "Нафтогазі" прогнозують, що вартість газу восени може зрости майже 40%.Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз"в ефірі одного з телеканалів, пишуть Факти За словами чиновника, нині ринок показує, що восени ціна на газ підвищиться."Але, чи буде зростання ціни таким, чи не буде, важко передбачати. Ми робимо все для того, щоб наше ціноутворення було максимально прозорим і максимально справедливим", – додав він.Коболєв також зазначив, що останніми роками український ринок газу став дешевшим через прямий імпортний паритет.

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