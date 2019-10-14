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«Нафтогаз» прогнозує підвищення цін на газ восени

«Нафтогаз» прогнозує підвищення цін на газ восени
У "Нафтогазі" прогнозують, що вартість газу восени може зрости майже 40%.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів, пишуть Факти.

За словами чиновника, нині ринок показує, що восени ціна на газ підвищиться.

"Але, чи буде зростання ціни таким, чи не буде, важко передбачати. Ми робимо все для того, щоб наше ціноутворення було максимально прозорим і максимально справедливим", – додав він.

Коболєв також зазначив, що останніми роками український ринок газу став дешевшим через прямий імпортний паритет.

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Теги: Нафтогаз, газ, ціна
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Коментарі 1
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Замість того, щоб закупити дешевий і ним заповнити сховища і потім дешевше людям продавати, так вони про здорожчення лепечуть?! Україна у всій "красі"...!!!
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