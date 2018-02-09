В Ужгороді двоє чоловіків хотіли вкрасти ванну з приміщення колишнього готелю





Про це інформує пресслужба ужгородських патрульних у



Виклик про незаконне проникнення до житла патрульні отримали 5 липня близько 16-ї години. Прибувши на місце події, інспектори оглянули приміщення будівлі та виявили всередині двох осіб. Останні намагалися самотужки демонтувати ванну в одній з кімнат, аби в подальшому непомітно її винести.



У підсумку, на місце події викликали слідчих Ужгородського відділку поліції, оскільки в діях чоловіків вбачаються ознаки кримінального правопорушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Ужгороді патрульні виявили осіб, які намагалися демонтувати ванну з будівлі колишнього готелю.Про це інформує пресслужба ужгородських патрульних у фейсбуці Виклик про незаконне проникнення до житла патрульні отримали 5 липня близько 16-ї години. Прибувши на місце події, інспектори оглянули приміщення будівлі та виявили всередині двох осіб. Останні намагалися самотужки демонтувати ванну в одній з кімнат, аби в подальшому непомітно її винести.У підсумку, на місце події викликали слідчих Ужгородського відділку поліції, оскільки в діях чоловіків вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

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