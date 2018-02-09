В Ужгороді двоє чоловіків хотіли вкрасти ванну з приміщення колишнього готелю
Сьогодні, 05:35
В Ужгороді патрульні виявили осіб, які намагалися демонтувати ванну з будівлі колишнього готелю.
Про це інформує пресслужба ужгородських патрульних у фейсбуці.
Виклик про незаконне проникнення до житла патрульні отримали 5 липня близько 16-ї години. Прибувши на місце події, інспектори оглянули приміщення будівлі та виявили всередині двох осіб. Останні намагалися самотужки демонтувати ванну в одній з кімнат, аби в подальшому непомітно її винести.
У підсумку, на місце події викликали слідчих Ужгородського відділку поліції, оскільки в діях чоловіків вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба ужгородських патрульних у фейсбуці.
Виклик про незаконне проникнення до житла патрульні отримали 5 липня близько 16-ї години. Прибувши на місце події, інспектори оглянули приміщення будівлі та виявили всередині двох осіб. Останні намагалися самотужки демонтувати ванну в одній з кімнат, аби в подальшому непомітно її винести.
У підсумку, на місце події викликали слідчих Ужгородського відділку поліції, оскільки в діях чоловіків вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У громаді на Волині люди хочуть розвивати екотуризм
Сьогодні, 06:29
В Ужгороді двоє чоловіків хотіли вкрасти ванну з приміщення колишнього готелю
Сьогодні, 05:35
У селі поблизу Луцька неповнолітній на автомобілі врізався у дерево, постраждав пасажир
Сьогодні, 04:49
На кордоні України і Румунії почне працювати поромна переправа
Сьогодні, 03:28
У місті на Волині діти до школи зможуть піти без медогляду
Сьогодні, 02:25