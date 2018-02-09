вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Ужгороді двоє чоловіків хотіли вкрасти ванну з приміщення колишнього готелю

В Ужгороді двоє чоловіків хотіли вкрасти ванну з приміщення колишнього готелю
В Ужгороді патрульні виявили осіб, які намагалися демонтувати ванну з будівлі колишнього готелю.

Про це інформує пресслужба ужгородських патрульних у фейсбуці.

Виклик про незаконне проникнення до житла патрульні отримали 5 липня близько 16-ї години. Прибувши на місце події, інспектори оглянули приміщення будівлі та виявили всередині двох осіб. Останні намагалися самотужки демонтувати ванну в одній з кімнат, аби в подальшому непомітно її винести.

У підсумку, на місце події викликали слідчих Ужгородського відділку поліції, оскільки в діях чоловіків вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

В Ужгороді двоє чоловіків хотіли вкрасти ванну з приміщення колишнього готелю
В Ужгороді двоє чоловіків хотіли вкрасти ванну з приміщення колишнього готелю
В Ужгороді двоє чоловіків хотіли вкрасти ванну з приміщення колишнього готелю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ванна, крадії, поліція, готель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині люди хочуть розвивати екотуризм
Сьогодні, 06:29
В Ужгороді двоє чоловіків хотіли вкрасти ванну з приміщення колишнього готелю
Сьогодні, 05:35
У селі поблизу Луцька неповнолітній на автомобілі врізався у дерево, постраждав пасажир
Сьогодні, 04:49
На кордоні України і Румунії почне працювати поромна переправа
Сьогодні, 03:28
У місті на Волині діти до школи зможуть піти без медогляду
Сьогодні, 02:25
Схожі новини
На Волині поліція розшукує чоловіків, які обікрали магазин. ФОТО На Волині поліція розшукує чоловіків, які обікрали магазин. ФОТО
09 лютий, 2018, 11:09
У Луцьку спіймали крадіїв труб. ФОТО У Луцьку спіймали крадіїв труб. ФОТО
15 вересень, 2016, 11:34
У Луцьку піймали крадіїв соку та морозива. ФОТО У Луцьку піймали крадіїв соку та морозива. ФОТО
15 червень, 2016, 11:33
У Рожищі зловили двох неповнолітніх крадіїв У Рожищі зловили двох неповнолітніх крадіїв
30 квітень, 2016, 13:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині люди хочуть розвивати екотуризм
Сьогодні, 06:29
 0
В Ужгороді двоє чоловіків хотіли вкрасти ванну з приміщення колишнього готелю
Сьогодні, 05:35
 0
У селі поблизу Луцька неповнолітній на автомобілі врізався у дерево, постраждав пасажир
Сьогодні, 04:49
 0
На кордоні України і Румунії почне працювати поромна переправа
Сьогодні, 03:28
 0
У місті на Волині діти до школи зможуть піти без медогляду
Сьогодні, 02:25
 0
Медіа
відео
1/8