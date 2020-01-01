В селі на Волині через піч загорілася будівля





Пожежа трапилась 6 серпня о 18:23, - пише ДСНС у Волинській області.



За викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони с. Гута-Боровенська та рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС у Волинській області. Пожежу ліквідували о 18:55. Травмованих та загиблих немає.



Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Малі Голоби Камінь-Каширського району горіла дерев’яна господарська будівля.Пожежа трапилась 6 серпня о 18:23, - пише ДСНС у Волинській області.За викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони с. Гута-Боровенська та рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС у Волинській області. Пожежу ліквідували о 18:55. Травмованих та загиблих немає.Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію