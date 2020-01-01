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В селі на Волині через піч загорілася будівля

В селі на Волині через піч загорілася будівля
В селі Малі Голоби Камінь-Каширського району горіла дерев’яна господарська будівля.

Пожежа трапилась 6 серпня о 18:23, - пише ДСНС у Волинській області.

За викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони с. Гута-Боровенська та рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС у Волинській області. Пожежу ліквідували о 18:55. Травмованих та загиблих немає.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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Теги: пожежа, будівля
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