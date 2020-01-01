В селі на Волині через піч загорілася будівля
Сьогодні, 11:00
В селі Малі Голоби Камінь-Каширського району горіла дерев’яна господарська будівля.
Пожежа трапилась 6 серпня о 18:23, - пише ДСНС у Волинській області.
За викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони с. Гута-Боровенська та рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС у Волинській області. Пожежу ліквідували о 18:55. Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
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Пожежа трапилась 6 серпня о 18:23, - пише ДСНС у Волинській області.
За викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони с. Гута-Боровенська та рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС у Волинській області. Пожежу ліквідували о 18:55. Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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