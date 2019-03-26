Родини загиблих на Донбасі військових отримають доплати до пенсій
Сьогодні, 10:06
Родини загиблих військовослужбовців в АТО/ООС отримають доплати до пенсій
Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду, - інформують у Волинській ОДА.
Державну адресну допомогу до пенсійної виплати призначать членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС.
Перерахунок пенсії за матеріалами пенсійних справ задля отримання державної допомоги родинам військовослужбовців, загиблих під час участі в АТО/ООС, Пенсійний Фонд України має провести вже у серпні цього року. Фінансування виплати адресної допомоги здійснюватиметься органами Пенсійного фонду одночасно із пенсійною виплатою у вересні. За інформацією Міністерства соціальної політики України, додаткові видатки становитимуть 25 млн. гривень на місяць.
Слід зазначити, що допомога виплачуватиметься членам родини, які втратили годувальника і розмір пенсії яких не досягає 7800 гривень. У разі, якщо пенсія призначається на двох і більше членів сімей, адресна допомога до пенсії встановлюється у сумі, що не досягає до 6100 гривень на кожного із зазначених членів сім’ї у межах максимального розміру пенсії.
Загалом постанова поширюватиметься на 9 тисяч членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців під час їх участі в АТО/ООС.
Довідково. На сьогодні при обчисленні/перерахунку пенсій членам сімей загиблих враховуються різні складові грошового забезпечення військовослужбовця. До 1 березня 2018 р. були 3 складові (посадовий оклад, військове звання, надбавка за вислугу), після цієї дати - посадовий оклад, військове звання, надбавка за вислугу та інші стимулюючі виплати і премії тощо.
Відтак, дитина солдата, який загинув в 2014-2015 роках, отримує пенсію у розмірі 3 400 гривень, а дитина іншого солдата, який загинув в 2019 році, отримує вже 6 400 гривень. Різниця складає 3 000 грн.
Для встановлення однакових підходів, незалежно від року загибелі годувальника, та ліквідації зазначеної різниці серед членів сімей загиблих військовослужбовців під час їх участі в АТО/ООС рішенням Уряду з 1 серпня встановлюється адресна допомога до пенсійної виплати, щоб отримувана пенсійна виплата становила: на одного члена сім’ї – 7 800 грн, на двох членів сім’ї – 12 200 грн, на трьох – 17 120 гривень.
Щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення членів сімей загиблих (пропали безвісти) та померлих внаслідок участі в АТО/ООС, то в подальшому це питання буде опрацьовуватись на державному рівні.
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Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду, - інформують у Волинській ОДА.
Державну адресну допомогу до пенсійної виплати призначать членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС.
Перерахунок пенсії за матеріалами пенсійних справ задля отримання державної допомоги родинам військовослужбовців, загиблих під час участі в АТО/ООС, Пенсійний Фонд України має провести вже у серпні цього року. Фінансування виплати адресної допомоги здійснюватиметься органами Пенсійного фонду одночасно із пенсійною виплатою у вересні. За інформацією Міністерства соціальної політики України, додаткові видатки становитимуть 25 млн. гривень на місяць.
Слід зазначити, що допомога виплачуватиметься членам родини, які втратили годувальника і розмір пенсії яких не досягає 7800 гривень. У разі, якщо пенсія призначається на двох і більше членів сімей, адресна допомога до пенсії встановлюється у сумі, що не досягає до 6100 гривень на кожного із зазначених членів сім’ї у межах максимального розміру пенсії.
Загалом постанова поширюватиметься на 9 тисяч членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців під час їх участі в АТО/ООС.
Довідково. На сьогодні при обчисленні/перерахунку пенсій членам сімей загиблих враховуються різні складові грошового забезпечення військовослужбовця. До 1 березня 2018 р. були 3 складові (посадовий оклад, військове звання, надбавка за вислугу), після цієї дати - посадовий оклад, військове звання, надбавка за вислугу та інші стимулюючі виплати і премії тощо.
Відтак, дитина солдата, який загинув в 2014-2015 роках, отримує пенсію у розмірі 3 400 гривень, а дитина іншого солдата, який загинув в 2019 році, отримує вже 6 400 гривень. Різниця складає 3 000 грн.
Для встановлення однакових підходів, незалежно від року загибелі годувальника, та ліквідації зазначеної різниці серед членів сімей загиблих військовослужбовців під час їх участі в АТО/ООС рішенням Уряду з 1 серпня встановлюється адресна допомога до пенсійної виплати, щоб отримувана пенсійна виплата становила: на одного члена сім’ї – 7 800 грн, на двох членів сім’ї – 12 200 грн, на трьох – 17 120 гривень.
Щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення членів сімей загиблих (пропали безвісти) та померлих внаслідок участі в АТО/ООС, то в подальшому це питання буде опрацьовуватись на державному рівні.
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