вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Родини загиблих на Донбасі військових отримають доплати до пенсій

Родини загиблих на Донбасі військових отримають доплати до пенсій
Родини загиблих військовослужбовців в АТО/ООС отримають доплати до пенсій

Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду, - інформують у Волинській ОДА.

Державну адресну допомогу до пенсійної виплати призначать членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС.

Перерахунок пенсії за матеріалами пенсійних справ задля отримання державної допомоги родинам військовослужбовців, загиблих під час участі в АТО/ООС, Пенсійний Фонд України має провести вже у серпні цього року. Фінансування виплати адресної допомоги здійснюватиметься органами Пенсійного фонду одночасно із пенсійною виплатою у вересні. За інформацією Міністерства соціальної політики України, додаткові видатки становитимуть 25 млн. гривень на місяць.

Слід зазначити, що допомога виплачуватиметься членам родини, які втратили годувальника і розмір пенсії яких не досягає 7800 гривень. У разі, якщо пенсія призначається на двох і більше членів сімей, адресна допомога до пенсії встановлюється у сумі, що не досягає до 6100 гривень на кожного із зазначених членів сім’ї у межах максимального розміру пенсії.

Загалом постанова поширюватиметься на 9 тисяч членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців під час їх участі в АТО/ООС.

Довідково. На сьогодні при обчисленні/перерахунку пенсій членам сімей загиблих враховуються різні складові грошового забезпечення військовослужбовця. До 1 березня 2018 р. були 3 складові (посадовий оклад, військове звання, надбавка за вислугу), після цієї дати - посадовий оклад, військове звання, надбавка за вислугу та інші стимулюючі виплати і премії тощо.

Відтак, дитина солдата, який загинув в 2014-2015 роках, отримує пенсію у розмірі 3 400 гривень, а дитина іншого солдата, який загинув в 2019 році, отримує вже 6 400 гривень. Різниця складає 3 000 грн.

Для встановлення однакових підходів, незалежно від року загибелі годувальника, та ліквідації зазначеної різниці серед членів сімей загиблих військовослужбовців під час їх участі в АТО/ООС рішенням Уряду з 1 серпня встановлюється адресна допомога до пенсійної виплати, щоб отримувана пенсійна виплата становила: на одного члена сім’ї – 7 800 грн, на двох членів сім’ї – 12 200 грн, на трьох – 17 120 гривень.

Щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення членів сімей загиблих (пропали безвісти) та померлих внаслідок участі в АТО/ООС, то в подальшому це питання буде опрацьовуватись на державному рівні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, родини, пенсії, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Звільнили очільника волинської обласної дитячої лікарні
Сьогодні, 10:42
Одна смерть і 54 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 7 серпня
Сьогодні, 10:32
Родини загиблих на Донбасі військових отримають доплати до пенсій
Сьогодні, 10:06
7 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:55
У Шацькому районі посеред білого дня горів автомобіль
Сьогодні, 09:39
Схожі новини
Мешканці волинського села зібрали допомогу українським воїнам у зону ООС. ФОТО Мешканці волинського села зібрали допомогу українським воїнам у зону ООС. ФОТО
04 травень, 20:45
Туреччина виділить Україні 36 мільйонів доларів допомоги Туреччина виділить Україні 36 мільйонів доларів допомоги
04 лютий, 02:13
В уряді назвали розмір пенсій військових після підвищення В уряді назвали розмір пенсій військових після підвищення
26 березень, 2019, 20:46
Військові з волинської бригади допомагають лікувати мешканців Донбасу. ФОТО Військові з волинської бригади допомагають лікувати мешканців Донбасу. ФОТО
04 жовтень, 2018, 17:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер син співака Віктора Павліка, який боровся з раком
Сьогодні, 11:31
 0
Розповіли, які символи зашифрували у новому луцькому муралі на Шопена
Сьогодні, 11:21
 0
«Будуємо майбутнє». Інтерв'ю з Андрієм Разумовським*
Сьогодні, 11:08
 0
В селі на Волині через піч загорілася будівля
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині неповнолітній, який пограбував жінку з дитиною, проведе 5 років за ґратами
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8