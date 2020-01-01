Одна смерть і 54 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 7 серпня

За останню добу на Волині зареєстрували 54 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 9, Луцький район – 10, Любешівський район – 9, Маневицький район – 8, Володимир – Волинський район – 4, Горохівський район – 4, Любомльський район – 4, Ківерцівський район – 3, Камінь-Каширський район - 1, м.Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 1. Одужало за добу 27 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (померла мешканка Луцького району).Загалом станом на 7 серпня в області зареєстрували 4162 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 3120 осіб. 90 випадків хвороби завершилося летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 1025 випадків, в т.ч. 20 летальних;Луцький район – 403 випадки, в т.ч. 4 летальних;Ковельський район – 402 випадки, в тому числі 11 летальних;Ківерцівський район – 452 випадки, в т.ч. 11 летальних;Камінь-Каширський район – 249 випадків, в т.ч. 9 летальних;Ратнівський район – 178 випадків, в т.ч. 6 летальних;Володимир-Волинський район – 275 випадків, в т.ч. 3 летальних;м. Нововолинськ – 257 випадків, в т.ч. 9 летальних;Іваничівський район – 76 випадків;Горохівський район – 186 випадків, в тому числі 2 летальних;Маневицький район – 172 випадки, в тому числі 5 летальних;Любешівський район – 150 випадків, в тому числі 4 летальних;Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;Любомльський район – 62 випадки;Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;Локачинський район – 49 випадків;Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 51 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 23 579 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 419 осіб.