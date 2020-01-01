Одна смерть і 54 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 7 серпня
Сьогодні, 10:32
За останню добу на Волині зареєстрували 54 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 9, Луцький район – 10, Любешівський район – 9, Маневицький район – 8, Володимир – Волинський район – 4, Горохівський район – 4, Любомльський район – 4, Ківерцівський район – 3, Камінь-Каширський район - 1, м.Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 1. Одужало за добу 27 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (померла мешканка Луцького району).
Загалом станом на 7 серпня в області зареєстрували 4162 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 3120 осіб. 90 випадків хвороби завершилося летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 1025 випадків, в т.ч. 20 летальних;
Луцький район – 403 випадки, в т.ч. 4 летальних;
Ковельський район – 402 випадки, в тому числі 11 летальних;
Ківерцівський район – 452 випадки, в т.ч. 11 летальних;
Камінь-Каширський район – 249 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Ратнівський район – 178 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 275 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 257 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Іваничівський район – 76 випадків;
Горохівський район – 186 випадків, в тому числі 2 летальних;
Маневицький район – 172 випадки, в тому числі 5 летальних;
Любешівський район – 150 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Любомльський район – 62 випадки;
Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;
Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 49 випадків;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 51 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 23 579 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 419 осіб.
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Загалом станом на 7 серпня в області зареєстрували 4162 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 3120 осіб. 90 випадків хвороби завершилося летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 1025 випадків, в т.ч. 20 летальних;
Луцький район – 403 випадки, в т.ч. 4 летальних;
Ковельський район – 402 випадки, в тому числі 11 летальних;
Ківерцівський район – 452 випадки, в т.ч. 11 летальних;
Камінь-Каширський район – 249 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Ратнівський район – 178 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 275 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 257 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Іваничівський район – 76 випадків;
Горохівський район – 186 випадків, в тому числі 2 летальних;
Маневицький район – 172 випадки, в тому числі 5 летальних;
Любешівський район – 150 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Любомльський район – 62 випадки;
Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;
Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 49 випадків;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 51 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 23 579 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 419 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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