Розповіли, які символи зашифрували у новому луцькому муралі на Шопена

Розшифрували приховані сенси нового муралу "Рівновага" у Луцьку на вулиці Шопена, 16, над яким працював художникПро це йдеться на сторінці фестивалю "Lutsk Wallking" у facebook.Подаємо пояснення автора муралу без змін:"Першим завданням цього розпису є організація території, а також врівноваження та відновлення цільності даної площини засобом муралу.Ця будівля є частиною історичної спадщини, на жаль, на сьогодні вона втратила свій первинний вигляд. Тому було обране легке тональне та колірне вирішення, зі спокійною лінійною графікою, щоб зібрати всі фактури нанесені як утеплення у єдине зображення.Стіну було вирішено як умовний простір, що презентує набір символів взятих з цього середовища, а також які висвітлюють тему сталого розвитку урбаністичних локацій.Домінуючими елементами у муралі є кола, що повторюють колишній мурований дах над первинним входом у будівлю (На сьогодні цей елемент вже зруйнований).Іконописна РУКА – знак людини творця. Особа, яка будує простір для інших, захищає та зберігає природу. Символом природи є квітка, яка немов проростає з людської долоні, натяк на взаємозв’язок людини та природи.Локальним наративом обрано візерунок з військової уніформи, адже навпроти знаходиться музей військової техніки. Цей орнамент у роботі перевтілюється у хвилі – як апеляція до реальної річки, що знаходиться позаду будівлі . Цей символ – знак миру. Прагнення до спокою і рівноваги.У муралі є текст, що закодований шрифтом Брайля. Сюрреалістичний елемент, в якому є слова і зміст, але неможливо прочитати.(“0м над рівнем моря” – це власна цитата яку я часто використовую. В ній йдеться про те, що лінія горизонту згладжує і вирівнює всі нерівності. Це спокій до якого потрібно прагнути. Який ми потребуємо саме зараз…)".