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Єгипет вимагатиме у туристів негативний ПЛР-тест, але є винятки

Єгипет вимагатиме у туристів негативний ПЛР-тест, але є винятки
Єгипет посилив контроль для тих, хто в’їжджає на територію країни, на тлі зростання кількості інфікованих COVID-19 у світі. Обмеження не стосуватимуться іноземців, які рушають до туристичних зон.

Про це йдеться у відповідному указі прем’єра Мустафи Мадбула, передає Al Balad, - пише УНІАН.

Згідно з оновленими правилами, з 8 серпня громадянам, які прибувають до Єгипту морським, повітряним або наземним шляхом, треба буде надати негативний результат на тест COVID-19, зроблений не пізніше 72 годин до в’їзду. Обмеження не стосуватимуться в’їзду до Шарм-еш-Шейха, Хургади, Таби, Марса-Алам і Мерса-Матрух. Без наявності негативних ПЛР-тестів туристам за межі курортів виїхати не вдасться. Обмеження на в’їзд були ухвалені урядами країн світу у зв’язку з пандемією COVID-19, що поширилася західними державами в березні 2020 року. Разом зі зменшенням кількості хворих на коронавірус низка країн переглянули правила для іноземців, що діяли під час посиленого карантину, і відкрили кордони для туристів.


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Теги: Єгипет, туристи, правила
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