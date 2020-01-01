Що робили «Слуги народу» на Світязі

Днями на березі одного з 7-ми чудес України – озера Світязь – зібрались представники партії «Слуга народу» з різних куточків України. Серед гостей синьоокої Волині – народні депутати України, які зголосилися попрацювати навіть у період офіційних відпусток: Андрій Задорожний, Юлія Гришина, Владлен Неклюдов, Анатолій Остапенко, В'ячеслав Медяник, Юлія Овчинникова, Володимир Воронов.Ініціатива таких виїзних зустрічей, пояснюють у партії, викликана потребою взаємного обміну досвідом у вирішенні проблем розвитку громад та зближення регіонів нашої держави.«Естафету єднання» започаткували у Краматорську Донецької області. Тоді голова Донецького осередкупередав волинському колезіпрезидентську булаву як символ партії та її успіху. За задумом, вона повинна мандрувати Україною, об’єднуючи Схід і Захід, Північ і Південь у бажанні громад жити в багатій, успішній країні, яку поважають у світі.– Місце зустрічі – село Світязь Шацької ОТГ – обрали не випадково, – пояснює організатор заходу Валерій Стернійчук. – Зрозуміло, що ми хотіли показати гостям усю красу Волинського краю, тож Шацький національний природний парк з його лісами, озерами, поліською флорою і фауною найкраще підходив для цієї мети. Але користуючись присутністю народних депутатів, вдалося обговорити перспективи та проблематику розвитку туристичної та рекреаційної галузей економіки Волині. Якраз ці напрямки вважаємо дуже перспективними для області і для місцевої громади, мешканці якої зацікавлені у створенні нових робочих місць, інвестиціях в інфраструктуру, розвиток малого та середнього підприємництва.У співпраці з очільницею Шацького НППвдалось обговорили питання реконструкції дитячих таборів, санаторіїв та інших рекреаційних зон, розширення території і покращення благоустрою об'єктів заповідного фонду, екологічні проблеми Полісся.Представник екологічного комітету Верховної Радивстиг досконало вивчити проблематику Шацького поозер'я у недавній період обміління Світязю і вніс чимало конструктивних пропозицій, як ефективно протидіяти глобальній зміні клімату, зменшувати антропогенне навантаження на довкілля, не пригноблюючи при цьому господарської діяльності місцевих громад, даючи їм шанс заробляти.Нардепка, яка працює в комітеті з освіти, науки та інновацій, звернула увагу колег, що в Україні існує проблема з природничими дисциплінами та лабораторіями. Водночас природні парки для них – ідеальне місце для роботи освітньо-наукових центрів або хабів, де є унікальна можливість і повчитися, і попрактикуватись. Вона вивчала американський та польський досвід роботи таких центрів і зголосилася втілювати цю ідею в українське законодавство.Враженнями від відпочинку на Волині та баченням перспектив розвитку Шацького поозер'я народні депутати поділилися на офіційній сторінці осередку партії на Волині.За результатами фахового і комплексного обговорення пріоритетів розвитку Шацького поозеря як туристичного магніту національного значення, «Слуги народу» вирішили застосувати кластерний підхід у процесі розробки стратегії інноваційного розвитку Волині. Тому розгляд перспектив туризму, рекреації, ощадливого природокористування продовжать під час наступної зустрічі на Рівненщині, у якої з Волинською областю багато схожих "поліських" проблем. Відтак, символічну президентську булаву вручили голові Рівненського осередку "Слуги народу"