Школяр з Волині – призер Кубку Чорного моря з боротьби. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Учень Боратинської школи, житель Голишева Ілля Анікін став бронзовим призером Кубку Чорного моря з боротьби сабмішн-греплінг.
Про це повідомляють на сайті Боратинської сільради.
Змагання днями відбулися у Лазурному на Херсонщині. Позмагатися за першість з’їхалися кращі спортсмени з Миколаївщини, Херсонщини та Волині.
"Ілля продемонстрував блискучу фізичну підготовку та справжній бійцівський характер. Школяр успішно провів три поєдинки – у двох із яких отримав абсолютну перемогу, посівши таким чином третє місце", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють на сайті Боратинської сільради.
Змагання днями відбулися у Лазурному на Херсонщині. Позмагатися за першість з’їхалися кращі спортсмени з Миколаївщини, Херсонщини та Волині.
"Ілля продемонстрував блискучу фізичну підготовку та справжній бійцівський характер. Школяр успішно провів три поєдинки – у двох із яких отримав абсолютну перемогу, посівши таким чином третє місце", - йдеться у повідомленні.
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