Школяр з Волині – призер Кубку Чорного моря з боротьби. ФОТО

Ілля Анікін став бронзовим призером Кубку Чорного моря з боротьби сабмішн-греплінг.



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Змагання днями відбулися у Лазурному на Херсонщині. Позмагатися за першість з’їхалися кращі спортсмени з Миколаївщини, Херсонщини та Волині.



"Ілля продемонстрував блискучу фізичну підготовку та справжній бійцівський характер. Школяр успішно провів три поєдинки – у двох із яких отримав абсолютну перемогу, посівши таким чином третє місце", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учень Боратинської школи, житель Голишевастав бронзовим призером Кубку Чорного моря з боротьби сабмішн-греплінг.Про це повідомляють на сайті Боратинської сільради.Змагання днями відбулися у Лазурному на Херсонщині. Позмагатися за першість з’їхалися кращі спортсмени з Миколаївщини, Херсонщини та Волині."Ілля продемонстрував блискучу фізичну підготовку та справжній бійцівський характер. Школяр успішно провів три поєдинки – у двох із яких отримав абсолютну перемогу, посівши таким чином третє місце", - йдеться у повідомленні.

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