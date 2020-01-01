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Школяр з Волині – призер Кубку Чорного моря з боротьби. ФОТО

Школяр з Волині – призер Кубку Чорного моря з боротьби. ФОТО
Учень Боратинської школи, житель Голишева Ілля Анікін став бронзовим призером Кубку Чорного моря з боротьби сабмішн-греплінг.

Про це повідомляють на сайті Боратинської сільради.

Змагання днями відбулися у Лазурному на Херсонщині. Позмагатися за першість з’їхалися кращі спортсмени з Миколаївщини, Херсонщини та Волині.

"Ілля продемонстрував блискучу фізичну підготовку та справжній бійцівський характер. Школяр успішно провів три поєдинки – у двох із яких отримав абсолютну перемогу, посівши таким чином третє місце", - йдеться у повідомленні.

Школяр з Волині – призер Кубку Чорного моря з боротьби. ФОТО
Школяр з Волині – призер Кубку Чорного моря з боротьби. ФОТО

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Теги: Боратинська ОТГ, змагання, бронзовий призер
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