У «ПортCity» – виставка робіт художниці*

У торгово-розважальному центрі "ПортCity" в п'ятницю, 7 серпня, нова учасниця конкурсу мистецтвпредставить свої роботи.Про це повідомляє адміністрація закладу.Тема виставки: "WHAT LOVE IS” графіка/вугільний олівець.Ось як розповідає про себе художниця: «Я прихильниця світлих, добрих почуттів і таке ж хотіла передати в своїх роботах. Хотілось додати цьому світові частинку тепла та нагадати про більше, ніж просто захоплення чи пристрасть!»Насолодитися роботами художниці Іванни Маліцької ви зможете з 7 по 20 серпня, щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity.Вхід вільний!