У «ПортCity» – виставка робіт художниці*
Сьогодні, 13:00
У торгово-розважальному центрі "ПортCity" в п'ятницю, 7 серпня, нова учасниця конкурсу мистецтв Іванна Маліцька представить свої роботи.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тема виставки: "WHAT LOVE IS” графіка/вугільний олівець.
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Ось як розповідає про себе художниця: «Я прихильниця світлих, добрих почуттів і таке ж хотіла передати в своїх роботах. Хотілось додати цьому світові частинку тепла та нагадати про більше, ніж просто захоплення чи пристрасть!»
⠀
Насолодитися роботами художниці Іванни Маліцької ви зможете з 7 по 20 серпня, щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity.
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Вхід вільний!
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тема виставки: "WHAT LOVE IS” графіка/вугільний олівець.
⠀
Ось як розповідає про себе художниця: «Я прихильниця світлих, добрих почуттів і таке ж хотіла передати в своїх роботах. Хотілось додати цьому світові частинку тепла та нагадати про більше, ніж просто захоплення чи пристрасть!»
⠀
Насолодитися роботами художниці Іванни Маліцької ви зможете з 7 по 20 серпня, щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity.
⠀
Вхід вільний!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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