До +35 градусів тепла: якою буде погода на вихідних в Україні





Про це



"У найближчі три доби в більшості західних областей вдень 10 серпня також на півночі країни місцями - короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 13-19°, вдень 24-30°; у південній частині вночі 17-23°, вдень 27-32°, завтра подекуди 33-35°", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у наступні три доби прогнозують на окремих територіях короткочасні дощі, місцями грози, на решті територій - без опадів: температура - від 13° вночі до 35° вдень.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."У найближчі три доби в більшості західних областей вдень 10 серпня також на півночі країни місцями - короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 13-19°, вдень 24-30°; у південній частині вночі 17-23°, вдень 27-32°, завтра подекуди 33-35°", - йдеться у повідомленні.

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