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До +35 градусів тепла: якою буде погода на вихідних в Україні

До +35 градусів тепла: якою буде погода на вихідних в Україні
В Україні у наступні три доби прогнозують на окремих територіях короткочасні дощі, місцями грози, на решті територій - без опадів: температура - від 13° вночі до 35° вдень.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі три доби в більшості західних областей вдень 10 серпня також на півночі країни місцями - короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 13-19°, вдень 24-30°; у південній частині вночі 17-23°, вдень 27-32°, завтра подекуди 33-35°", - йдеться у повідомленні.


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Теги: погода, спека, Україна, вихідні
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