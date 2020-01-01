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На території стрільбища у волинянина знайшли незаконну зброю. ФОТО

На території стрільбища у волинянина знайшли незаконну зброю. ФОТО
У Горохові поліцейські вилучили у жителя району гвинтівку та набої.

Пригода трапилася учора, 6 серпня, по обіді, повідомляє ГУНП у Волинській області.

На території стрільбища у райцентрі Горохів співробітники поліції виявили 38-річного жителя селища Мар’янівка, котрий здійснював пристрілювання гвинтівки.

При перевірці з’ясувалося, що жодних документів на зброю у чоловіка немає. З місця події поліцейські вилучили гвинтівку «Remington», калібру 30-06, 12 набоїв до неї, глушник та пристрій для відстрілу зброї.

Вилучене направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Санкція ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

На території стрільбища у волинянина знайшли незаконну зброю. ФОТО
На території стрільбища у волинянина знайшли незаконну зброю. ФОТО
На території стрільбища у волинянина знайшли незаконну зброю. ФОТО

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Теги: Горохів, зброя, стрільбище
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