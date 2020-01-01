На території стрільбища у волинянина знайшли незаконну зброю. ФОТО





Пригода трапилася учора, 6 серпня, по обіді,



На території стрільбища у райцентрі Горохів співробітники поліції виявили 38-річного жителя селища Мар’янівка, котрий здійснював пристрілювання гвинтівки.



При перевірці з’ясувалося, що жодних документів на зброю у чоловіка немає. З місця події поліцейські вилучили гвинтівку «Remington», калібру 30-06, 12 набоїв до неї, глушник та пристрій для відстрілу зброї.



Вилучене направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Санкція ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові поліцейські вилучили у жителя району гвинтівку та набої.Пригода трапилася учора, 6 серпня, по обіді, повідомляє ГУНП у Волинській області.На території стрільбища у райцентрі Горохів співробітники поліції виявили 38-річного жителя селища Мар’янівка, котрий здійснював пристрілювання гвинтівки.При перевірці з’ясувалося, що жодних документів на зброю у чоловіка немає. З місця події поліцейські вилучили гвинтівку «Remington», калібру 30-06, 12 набоїв до неї, глушник та пристрій для відстрілу зброї.Вилучене направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Санкція ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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