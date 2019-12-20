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«Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 26-го дня народження*

«Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 26-го дня народження*
Мережі магазинів «Офіс Центр» днями виповнюється 26 років, тож впродовж 12 – 15 серпня для своїх покупців тут підготували шалено-цікаві пропозиції і знижки до -50% практично на увесь асортимент товару.

Керуючий магазином «Офіс Центр» у Луцьку Олег Кобилинський каже, що це – найкраща можливість закупитися перед школою або ж облаштувати офіс усім необхідним, вибір товару – широченний: від ручок, олівців і рюкзаків, до дизайнерських столів і сувенірної продукції.

«Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 26-го дня народження*


Щороку своїм постійним покупцям магазин робить смс-розсилку про те, аби вони наготували великі пакети і звільнили місце у шафах для новеньких зошитів, книжок чи «штучок» для творчості, адже у «Офіс Центр» буде можливість придбати це все за дуже вигідними цінами і зекономити не одну сотню гривень.

«Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 26-го дня народження*


«День народження це завжди свято, тож «Офіс Центр» стає «кольоровим», з яскравими акційними цінниками і чотири дні ми відзначаємо. Знижки будуть 15%, 25%, 30% та 50%, як то кажуть «юхууу», – посміхаючись, говорить Олег.

Також діятимуть традиційні знижки для оптових та постійних покупців, шкіл, дитячих садочків.

Магазин знаходиться за адресою: вулиця Кривий Вал, 31

Працює щодня з 8:00 до 19:00.

У суботу та неділю із 10:00 до 18:00.

У шкільний сезон, який у магазині «Офіс Центр» розпочинається 12 серпня і триває до 15 вересня, у будні дні працюватимуть до 20:00, у вихідні графік лишається незмінним.

«Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 26-го дня народження*


Довідково: Мережа магазинів «Офіс Центр» налічує 36 філій в різних куточках України і є лідером серед асортименту канцтоварів та іншого шкільного й офісного приладдя. У Луцьку є лише один магазин, який працює вже третій рік і, по секрету, обіцяють невдовзі розширюватися.

Серед переваг – комплексне обслуговування клієнтів персональними менеджерами, які професійно підійдуть до справи, допоможуть зібрати дитину до школи або ж облаштувати офіс «під ключ».



«Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 26-го дня народження*
«Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 26-го дня народження*
«Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 26-го дня народження*
«Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 26-го дня народження*



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Теги: Офіс центр, Луцьк, канцтовари, школа, офіс, магазин, знижки, реклама
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