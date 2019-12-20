«Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 26-го дня народження*

Мережі магазинів «Офіс Центр» днями виповнюється 26 років, тож впродовж 12 – 15 серпня для своїх покупців тут підготували шалено-цікаві пропозиції і знижки до -50% практично на увесь асортимент товару.Керуючий магазином «Офіс Центр» у Луцькукаже, що це – найкраща можливість закупитися перед школою або ж облаштувати офіс усім необхідним, вибір товару – широченний: від ручок, олівців і рюкзаків, до дизайнерських столів і сувенірної продукції.Щороку своїм постійним покупцям магазин робить смс-розсилку про те, аби вони наготували великі пакети і звільнили місце у шафах для новеньких зошитів, книжок чи «штучок» для творчості, адже у «Офіс Центр» буде можливість придбати це все за дуже вигідними цінами і зекономити не одну сотню гривень.«День народження це завжди свято, тож «Офіс Центр» стає «кольоровим», з яскравими акційними цінниками і чотири дні ми відзначаємо. Знижки будутьта, як то кажуть «юхууу», – посміхаючись, говорить Олег.Також діятимуть традиційні знижки для оптових та постійних покупців, шкіл, дитячих садочків.Працює щодня здоУ суботу та неділю іздоУ шкільний сезон, який у магазині «Офіс Центр» розпочинається 12 серпня і триває до 15 вересня, у будні дні працюватимуть до 20:00, у вихідні графік лишається незмінним.