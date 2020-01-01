В Україні вперше зробили трансплантацію підшлункової залози





Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на брифінгу 7 серпня, - пише



"У нас сьогодні вночі вперше зроблена трансплантація підшлункової залози. Взагалі зробили три операції: пересадку серця, пересадку нирки й третя операція, людині зробили пересадку нирки і підшлункової залози", - сказав Степанов.



Він зазначив, що питання трансплантації є пріоритетним для МОЗ. У міністерстві за два роки хочуть здобути трансплантаційну незалежність.



Степанов розповів, що кожного року трансплантації потребують близько 5 тисяч осіб, кожного дня в Україні помирають приблизно 9 людей, які не дочекалися трансплантації.



Також під час брифінгу Степанов розвінчав міф про "чорних трансплантологів". За його словами, це неможливо, бо такі операції високотехнологічні, в них задіяна велика кількість людей. "Такі операції можуть бути проведені виключно в високоспеціалізованих медичних закладах, високопрофесійними лікарями. Із задіянням великої кількості обладнання. Тому це міф", - додав очільник МОЗ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вперше зробили трансплантацію підшлункової залози.Про це міністр охорони здоров’язаявив на брифінгу 7 серпня, - пише Укрінформ "У нас сьогодні вночі вперше зроблена трансплантація підшлункової залози. Взагалі зробили три операції: пересадку серця, пересадку нирки й третя операція, людині зробили пересадку нирки і підшлункової залози", - сказав Степанов.Він зазначив, що питання трансплантації є пріоритетним для МОЗ. У міністерстві за два роки хочуть здобути трансплантаційну незалежність.Степанов розповів, що кожного року трансплантації потребують близько 5 тисяч осіб, кожного дня в Україні помирають приблизно 9 людей, які не дочекалися трансплантації.Також під час брифінгу Степанов розвінчав міф про "чорних трансплантологів". За його словами, це неможливо, бо такі операції високотехнологічні, в них задіяна велика кількість людей. "Такі операції можуть бути проведені виключно в високоспеціалізованих медичних закладах, високопрофесійними лікарями. Із задіянням великої кількості обладнання. Тому це міф", - додав очільник МОЗ.

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