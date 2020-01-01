Що кажуть батьки про луцьку приватну школу «Портал»? Досвід. Фішки. Історії*

Ольга, Адель та Олександр Бащуки

Інна Козак – засновниця школи «Портал»

«Краще маленька школа, де все контрольовано, де дитині більше уваги»

«Важливо вловити, що цікаво дитині, і тут це вміють»

«Ми знаємо, що наша Адель – то шило. Втримати увагу таких дітей – то рівень Коперфільда»

«Що нас вразило і що нам особливо цікаво: інформація завше подається у прикладах. Максимально практично, наближено до життя»

Фрагмент уроку філософії. Діти малюють роботів і їх суперсилу)