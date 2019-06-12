Вартість газу в платіжках волинян буде регулюватися ринковими механізмами

На українському газовому ринку відбулися важливі зміни, які відчують на собі усі побутові споживачі газу.З 1 серпня 2020 року закінчився період дії спеціальних обов'язків (ПСО) щодо постачання природного газу населенню за регульованими цінами. Відміна спецобов’язків насамперед позначиться на вартості блакитного палива, - інформує пресслужба «Волиньгаз Збуту».Під час дії ПСО вартість газу визначали за формулою, яка була закріплена в постанові Кабінету Міністрів. Ціну розраховував НАК "Нафтогаз України" і оприлюднював її, як правило, 22 числа кожного місяця. Тепер ціна на блакитне паливо буде регулюватися ринковими механізмами та буде залежати від цін палива на міжнародних хабах.«Ми неодноразово виступали з ініціативою змінити підхід до ціноутворення та визначати вартість газу до початку місяця.Очевидно, що з відкриттям ринку формування ціни зміниться. Важливо, щоб не повторилася ситуація, яка була у січні 2020 року. Тоді уряд в кінці місяця змінив формулу визначення ціни. Це завдало значних збитків постачальникам. Сподіваємося, що така ситуація більше не повториться», – зазначив директор ТОВ «Волиньгаз Збут»Відповідно до положень пункту 14 Постанови Кабінету Міністрів України №867, яка набрала чинності з 1 листопада 2018 р. та діє до 1 травня 2021 року, ТОВ «Волиньгаз збут» не має права відмовити побутовим споживачам, які розташовані у межах відповідної території, в укладенні договору про постачання природного газу, якщо такий споживач звернувся із заявою до постачальника.Таким чином, ТОВ «Волиньгаз збут» залишається діючим постачальником природного газу для побутових споживачів та релігійних організацій на території Волинської області, які не повідомили про намір змінити постачальника.ТОВ «Волиньгаз Збут» – постачальник природного газу на території Волинської області з 2015 року. На сьогодні послугами компанії користуються 250 тисяч побутових споживачів, понад 1 200 промислових підприємств та 250 бюджетних установ. ТОВ «Волиньгаз Збут» має безстрокову ліцензію на постачання природного газу.