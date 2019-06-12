вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вартість газу в платіжках волинян буде регулюватися ринковими механізмами

Вартість газу в платіжках волинян буде регулюватися ринковими механізмами
На українському газовому ринку відбулися важливі зміни, які відчують на собі усі побутові споживачі газу.

З 1 серпня 2020 року закінчився період дії спеціальних обов'язків (ПСО) щодо постачання природного газу населенню за регульованими цінами. Відміна спецобов’язків насамперед позначиться на вартості блакитного палива, - інформує пресслужба «Волиньгаз Збуту».

Під час дії ПСО вартість газу визначали за формулою, яка була закріплена в постанові Кабінету Міністрів. Ціну розраховував НАК "Нафтогаз України" і оприлюднював її, як правило, 22 числа кожного місяця. Тепер ціна на блакитне паливо буде регулюватися ринковими механізмами та буде залежати від цін палива на міжнародних хабах.

«Ми неодноразово виступали з ініціативою змінити підхід до ціноутворення та визначати вартість газу до початку місяця.
Очевидно, що з відкриттям ринку формування ціни зміниться. Важливо, щоб не повторилася ситуація, яка була у січні 2020 року. Тоді уряд в кінці місяця змінив формулу визначення ціни. Це завдало значних збитків постачальникам. Сподіваємося, що така ситуація більше не повториться», – зазначив директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук.

Відповідно до положень пункту 14 Постанови Кабінету Міністрів України №867, яка набрала чинності з 1 листопада 2018 р. та діє до 1 травня 2021 року, ТОВ «Волиньгаз збут» не має права відмовити побутовим споживачам, які розташовані у межах відповідної території, в укладенні договору про постачання природного газу, якщо такий споживач звернувся із заявою до постачальника.

Таким чином, ТОВ «Волиньгаз збут» залишається діючим постачальником природного газу для побутових споживачів та релігійних організацій на території Волинської області, які не повідомили про намір змінити постачальника.

Довідка: ТОВ «Волиньгаз Збут» – постачальник природного газу на території Волинської області з 2015 року. На сьогодні послугами компанії користуються 250 тисяч побутових споживачів, понад 1 200 промислових підприємств та 250 бюджетних установ. ТОВ «Волиньгаз Збут» має безстрокову ліцензію на постачання природного газу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, ціна, ринок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Причина – кримінальна справа дворічної давнини, – очільник волинської обласної дитячої лікарні про звільнення
Сьогодні, 14:23
У селі на Волині зливали нечистоти прямо біля будинку. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Вартість газу в платіжках волинян буде регулюватися ринковими механізмами
Сьогодні, 14:03
До +35 градусів тепла: якою буде погода на вихідних в Україні
Сьогодні, 13:30
Волинь заново поділили на «коронавірусні» зони: Луцьк – у «помаранчевій»
Сьогодні, 13:18
Схожі новини
Що чекає українців після реформи ринку газу. ВІДЕО Що чекає українців після реформи ринку газу. ВІДЕО
12 червень, 2019, 22:43
«Нафтогаз» прогнозує підвищення цін на газ восени «Нафтогаз» прогнозує підвищення цін на газ восени
Сьогодні, 07:23
На скільки змінилась вартість газу для волинян у липні На скільки змінилась вартість газу для волинян у липні
23 липень, 15:37
В Україні для промисловості зростуть ціни на газ В Україні для промисловості зростуть ціни на газ
23 червень, 04:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський патрульний вимагав хабарі у водіїв ніби за перевищення швидкості
Сьогодні, 14:34
 0
Причина – кримінальна справа дворічної давнини, – очільник волинської обласної дитячої лікарні про звільнення
Сьогодні, 14:23
 0
У селі на Волині зливали нечистоти прямо біля будинку. ФОТО
Сьогодні, 14:15
 0
Вартість газу в платіжках волинян буде регулюватися ринковими механізмами
Сьогодні, 14:03
 0
До +35 градусів тепла: якою буде погода на вихідних в Україні
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8