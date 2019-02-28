У селі на Волині зливали нечистоти прямо біля будинку. ФОТО
Сьогодні, 14:15
На території Суського старостинського округу Ківерцівської ОТГ провели спільний рейд щодо недотримання громадянами правил благоустрою в частині скидання нечистот у невідведених для цього місцях.
Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.
Представники відділу капітального ремонту, комунального господарства та майна Ківерцівської міської ради і поліцейським офіцером Ківерцівської ОТГ зафіксували порушення в селі Суськ по вулиці Молодіжна, 15.
На порушників склали протоколи за статтею 152 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», яка передбачає накладення штрафу на порушників в розмірі 340-1700 гривень.
В разі виявлення порушень «Правил благоустрою в м. Ківерці», просять громадян телефонувати за номерами : «0505358081», «0951767900».
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Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.
Представники відділу капітального ремонту, комунального господарства та майна Ківерцівської міської ради і поліцейським офіцером Ківерцівської ОТГ зафіксували порушення в селі Суськ по вулиці Молодіжна, 15.
На порушників склали протоколи за статтею 152 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», яка передбачає накладення штрафу на порушників в розмірі 340-1700 гривень.
В разі виявлення порушень «Правил благоустрою в м. Ківерці», просять громадян телефонувати за номерами : «0505358081», «0951767900».
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