У селі на Волині зливали нечистоти прямо біля будинку. ФОТО





Про це



Представники відділу капітального ремонту, комунального господарства та майна Ківерцівської міської ради і поліцейським офіцером Ківерцівської ОТГ зафіксували порушення в селі Суськ по вулиці Молодіжна, 15.



На порушників склали протоколи за статтею 152 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», яка передбачає накладення штрафу на порушників в розмірі 340-1700 гривень.



В разі виявлення порушень «Правил благоустрою в м. Ківерці», просять громадян телефонувати за номерами : «0505358081», «0951767900».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Суського старостинського округу Ківерцівської ОТГ провели спільний рейд щодо недотримання громадянами правил благоустрою в частині скидання нечистот у невідведених для цього місцях.Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.Представники відділу капітального ремонту, комунального господарства та майна Ківерцівської міської ради і поліцейським офіцером Ківерцівської ОТГ зафіксували порушення в селі Суськ по вулиці Молодіжна, 15.На порушників склали протоколи за статтею 152 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», яка передбачає накладення штрафу на порушників в розмірі 340-1700 гривень.В разі виявлення порушень «Правил благоустрою в м. Ківерці», просять громадян телефонувати за номерами : «0505358081», «0951767900».

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