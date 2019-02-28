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У селі на Волині зливали нечистоти прямо біля будинку. ФОТО

У селі на Волині зливали нечистоти прямо біля будинку. ФОТО
На території Суського старостинського округу Ківерцівської ОТГ провели спільний рейд щодо недотримання громадянами правил благоустрою в частині скидання нечистот у невідведених для цього місцях.

Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.

Представники відділу капітального ремонту, комунального господарства та майна Ківерцівської міської ради і поліцейським офіцером Ківерцівської ОТГ зафіксували порушення в селі Суськ по вулиці Молодіжна, 15.

На порушників склали протоколи за статтею 152 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», яка передбачає накладення штрафу на порушників в розмірі 340-1700 гривень.

В разі виявлення порушень «Правил благоустрою в м. Ківерці», просять громадян телефонувати за номерами : «0505358081», «0951767900».

У селі на Волині зливали нечистоти прямо біля будинку. ФОТО
У селі на Волині зливали нечистоти прямо біля будинку. ФОТО
У селі на Волині зливали нечистоти прямо біля будинку. ФОТО
У селі на Волині зливали нечистоти прямо біля будинку. ФОТО

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Теги: Ківерцівська ОТГ, нечистоти, порушення
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