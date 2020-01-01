Причина – кримінальна справа дворічної давнини, – очільник волинської обласної дитячої лікарні про звільнення

Сергій Ляшенко, що дотепер очолював КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради,



Про це повідомляє



Зі слів Ляшенка, причина звільнення, на його думку, – кримінальна справа дворічної давності, за якою він має виправдальний вирок суду.



"Тут більше питань до власника, ніж до мене. Я зараз не можу розібратися, чому так. Робилося одне пів року, а зараз за два дні буквально все змінилося", - говорить він.



Нині, каже, консультується з цього приводу з юристами. Детальніше прокоментувати своє звільнення пообіцяв за кілька днів.



Нагадаємо, із 7 серпня обов'язки керівника медзакладу виконує директор санаторію з батьками «Дачний» Олег Лопатін.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , що дотепер очолював КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради, прокоментував звільнення з посади Про це повідомляє Суспільне Зі слів Ляшенка, причина звільнення, на його думку, – кримінальна справа дворічної давності, за якою він має виправдальний вирок суду."Тут більше питань до власника, ніж до мене. Я зараз не можу розібратися, чому так. Робилося одне пів року, а зараз за два дні буквально все змінилося", - говорить він.Нині, каже, консультується з цього приводу з юристами. Детальніше прокоментувати своє звільнення пообіцяв за кілька днів.Нагадаємо, із 7 серпня обов'язки керівника медзакладу виконує директор санаторію з батьками «Дачний»

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