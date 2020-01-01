Причина – кримінальна справа дворічної давнини, – очільник волинської обласної дитячої лікарні про звільнення
Сьогодні, 14:23
Сергій Ляшенко, що дотепер очолював КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради, прокоментував звільнення з посади.
Про це повідомляє Суспільне.
Зі слів Ляшенка, причина звільнення, на його думку, – кримінальна справа дворічної давності, за якою він має виправдальний вирок суду.
"Тут більше питань до власника, ніж до мене. Я зараз не можу розібратися, чому так. Робилося одне пів року, а зараз за два дні буквально все змінилося", - говорить він.
Нині, каже, консультується з цього приводу з юристами. Детальніше прокоментувати своє звільнення пообіцяв за кілька днів.
Нагадаємо, із 7 серпня обов'язки керівника медзакладу виконує директор санаторію з батьками «Дачний» Олег Лопатін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Суспільне.
Зі слів Ляшенка, причина звільнення, на його думку, – кримінальна справа дворічної давності, за якою він має виправдальний вирок суду.
"Тут більше питань до власника, ніж до мене. Я зараз не можу розібратися, чому так. Робилося одне пів року, а зараз за два дні буквально все змінилося", - говорить він.
Нині, каже, консультується з цього приводу з юристами. Детальніше прокоментувати своє звільнення пообіцяв за кілька днів.
Нагадаємо, із 7 серпня обов'язки керівника медзакладу виконує директор санаторію з батьками «Дачний» Олег Лопатін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Причина – кримінальна справа дворічної давнини, – очільник волинської обласної дитячої лікарні про звільнення
Сьогодні, 14:23
У селі на Волині зливали нечистоти прямо біля будинку. ФОТО
Сьогодні, 14:15
До +35 градусів тепла: якою буде погода на вихідних в Україні
Сьогодні, 13:30