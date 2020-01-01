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Причина – кримінальна справа дворічної давнини, – очільник волинської обласної дитячої лікарні про звільнення

Причина – кримінальна справа дворічної давнини, – очільник волинської обласної дитячої лікарні про звільнення
Сергій Ляшенко, що дотепер очолював КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради, прокоментував звільнення з посади.

Про це повідомляє Суспільне.

Зі слів Ляшенка, причина звільнення, на його думку, – кримінальна справа дворічної давності, за якою він має виправдальний вирок суду.

"Тут більше питань до власника, ніж до мене. Я зараз не можу розібратися, чому так. Робилося одне пів року, а зараз за два дні буквально все змінилося", - говорить він.

Нині, каже, консультується з цього приводу з юристами. Детальніше прокоментувати своє звільнення пообіцяв за кілька днів.

Нагадаємо, із 7 серпня обов'язки керівника медзакладу виконує директор санаторію з батьками «Дачний» Олег Лопатін.

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Теги: ВОДТМО, звільнення, Ляшенко
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