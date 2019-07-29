Волинський патрульний вимагав хабарі у водіїв ніби за перевищення швидкості





Про це



Слідство вважає, що 18 березня 2020 року патрульний на автодорозі поблизу села Кременець Рожищенського району зупиняв автомобілі під приводом перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів і пропонував водіям за кількасот гривень не притягувати їх до адміністративної відповідальності.



Таким чином троє водіїв надали капралу поліції по 200 гривень і ще один – 300. Усі ці факти правоохоронець сам же зафіксував на свою бодікамеру.



Триває досудове розслідування. Вирішують питання про обрання поліцейському запобіжного заходу.



З роботи він уже звільнений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівника Управління патрульної поліції у Волинській області підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській обалсті.Слідство вважає, що 18 березня 2020 року патрульний на автодорозі поблизу села Кременець Рожищенського району зупиняв автомобілі під приводом перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів і пропонував водіям за кількасот гривень не притягувати їх до адміністративної відповідальності.Таким чином троє водіїв надали капралу поліції по 200 гривень і ще один – 300. Усі ці факти правоохоронець сам же зафіксував на свою бодікамеру.Триває досудове розслідування. Вирішують питання про обрання поліцейському запобіжного заходу.З роботи він уже звільнений.

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