Волинський патрульний вимагав хабарі у водіїв ніби за перевищення швидкості
Сьогодні, 14:34
Працівника Управління патрульної поліції у Волинській області підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській обалсті.
Слідство вважає, що 18 березня 2020 року патрульний на автодорозі поблизу села Кременець Рожищенського району зупиняв автомобілі під приводом перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів і пропонував водіям за кількасот гривень не притягувати їх до адміністративної відповідальності.
Таким чином троє водіїв надали капралу поліції по 200 гривень і ще один – 300. Усі ці факти правоохоронець сам же зафіксував на свою бодікамеру.
Триває досудове розслідування. Вирішують питання про обрання поліцейському запобіжного заходу.
З роботи він уже звільнений.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській обалсті.
Слідство вважає, що 18 березня 2020 року патрульний на автодорозі поблизу села Кременець Рожищенського району зупиняв автомобілі під приводом перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів і пропонував водіям за кількасот гривень не притягувати їх до адміністративної відповідальності.
Таким чином троє водіїв надали капралу поліції по 200 гривень і ще один – 300. Усі ці факти правоохоронець сам же зафіксував на свою бодікамеру.
Триває досудове розслідування. Вирішують питання про обрання поліцейському запобіжного заходу.
З роботи він уже звільнений.
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