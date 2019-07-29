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Волинський патрульний вимагав хабарі у водіїв ніби за перевищення швидкості

Волинський патрульний вимагав хабарі у водіїв ніби за перевищення швидкості
Працівника Управління патрульної поліції у Волинській області підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській обалсті.

Слідство вважає, що 18 березня 2020 року патрульний на автодорозі поблизу села Кременець Рожищенського району зупиняв автомобілі під приводом перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів і пропонував водіям за кількасот гривень не притягувати їх до адміністративної відповідальності.

Таким чином троє водіїв надали капралу поліції по 200 гривень і ще один – 300. Усі ці факти правоохоронець сам же зафіксував на свою бодікамеру.

Триває досудове розслідування. Вирішують питання про обрання поліцейському запобіжного заходу.

З роботи він уже звільнений.

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Теги: Волинь, хабар, патрульний
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