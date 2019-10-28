У місті на Волині хочуть зменшити тарифи на опалення





Про це



Розрахункові тарифи (та відсоток зменшення діючих тарифів) на послуги підприємства складають:

1. Населення: теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії – 1745,04 грн./Гкал (-7,5%), послуга з постачання гарячої води – 111,51 грн./куб.м (-8,2%).

2. Бюджетні установи і організації: теплова енергія – 1796,796 грн./Гкал (-3,8%), послуга з постачання гарячої води – 120,71 грн./куб.м (-0,7%);

3. Інші споживачі: теплова енергія – 1796,796 грн./Гкал (-4,2%).



Розрахунки тарифів здійснені згідно Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”. Формування тарифів проведено з обґрунтуванням усіх статей витрат відповідно до вимог Закону України “Про теплопостачання” із забезпеченням відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії



Нові тарифи на послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води встановлюються на виконання Закону України від 09.11.2017 р.№ 2189-VІІ “Про житлово-комунальні послуги”. Дані комунальні послуги надаватимуться відповідно до укладених зі споживачами договорів. Ціна (тариф) послуги є однією з істотних умов договору. Отже, перехід на нові договірні відносини може здійснюватися за наявності тарифу на комунальну послугу, який розраховується виконавцем послуги та встановлюється уповноваженим органом.



Обгрунтуванням зменшення тарифу є зміни складових витрат: ціни природного газу, ціни електроенергії, витрат на водопостачання/водовідведення, обсягу реалізації теплової енергії, амортизації, витрат на матеріали та запчастини для проведення ремонтних робіт, витрат на заробітну плату.



Ознайомитися з додатковою інформацією щодо планових тарифів на теплову енергію, на послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води можна на офіційній сторінці підприємства у Facebook.



Зауваження та пропозиції щодо нових тарифів приймаються протягом 7 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою: м.Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 19, або на e-mail КП “Володимир-Волинськтеплоенерго”:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» повідомляє про намір здійснити зменшення чинних тарифів на послуги теплопостачання.Про це повідомляє міська рада Володимира.Розрахункові тарифи (та відсоток зменшення діючих тарифів) на послуги підприємства складають:1. Населення: теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії – 1745,04 грн./Гкал (-7,5%), послуга з постачання гарячої води – 111,51 грн./куб.м (-8,2%).2. Бюджетні установи і організації: теплова енергія – 1796,796 грн./Гкал (-3,8%), послуга з постачання гарячої води – 120,71 грн./куб.м (-0,7%);3. Інші споживачі: теплова енергія – 1796,796 грн./Гкал (-4,2%).Розрахунки тарифів здійснені згідно Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”. Формування тарифів проведено з обґрунтуванням усіх статей витрат відповідно до вимог Закону України “Про теплопостачання” із забезпеченням відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергіїНові тарифи на послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води встановлюються на виконання Закону України від 09.11.2017 р.№ 2189-VІІ “Про житлово-комунальні послуги”. Дані комунальні послуги надаватимуться відповідно до укладених зі споживачами договорів. Ціна (тариф) послуги є однією з істотних умов договору. Отже, перехід на нові договірні відносини може здійснюватися за наявності тарифу на комунальну послугу, який розраховується виконавцем послуги та встановлюється уповноваженим органом.Обгрунтуванням зменшення тарифу є зміни складових витрат: ціни природного газу, ціни електроенергії, витрат на водопостачання/водовідведення, обсягу реалізації теплової енергії, амортизації, витрат на матеріали та запчастини для проведення ремонтних робіт, витрат на заробітну плату.Ознайомитися з додатковою інформацією щодо планових тарифів на теплову енергію, на послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води можна напідприємства у Facebook.Зауваження та пропозиції щодо нових тарифів приймаються протягом 7 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою: м.Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 19, або на e-mail КП “Володимир-Волинськтеплоенерго”: [email protected]

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