Волинянин незаконно займався прийомом металобрухту

Ківерцівські поліцейські викрили волинянина, який незаконно приймав металобрухт.Так, по обіді 6 серпня в Ківерцівському районі патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль ВАЗ 2102 із причіпом, - інформує ГУНП у Волинській області.Під час перевірки з’ясувалося, що 31-річний житель району перевозить брухт металів без жодних документів. Аби уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабар. Правоохоронці від грошей відмовилися. На місце викликали слідчо-оперативну групу та зафіксували факт дачі хабаря.Поліцейські встановили, що волинянин упродовж тривалого часу незаконно приймав брухт кольорових і чорних металів, зберігав його на території власного домогосподарства та в подальшому збував.За цими фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч.1 ст. 213 (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України. Триває слідство.