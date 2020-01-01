Затримали волинянина, який викрав 30 колод сосни з території лісництва





Так, днями в селі Скреготівка Ківерцівського району зупинили трактор з причіпом, завантажений колодами дерева. За кермом транспортного засобу перебував 24-річний житель цього ж району, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.



З’ясувалося, що чоловік перевозив 30 колод сосни. Жодних документів на лісопродукцію у водія не було, де взяв та звідки везе деревину, волинянин правоохоронцям не пояснив.



Згодом поліцейські встановили, що колоди правопорушник викрав з одного із кварталів Цуманського лісництва. Співробітники поліції вилучили незаконно здобуте майно. Сума завданих збитків становить 11 тис. грн.



Співробітники сектору дізнання Ківерцівського відділу поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



Нагадаємо, що у середу, 5 серпня,









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