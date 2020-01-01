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Луцький замок та музеї знову запрацюють

Луцький замок та музеї знову запрацюють
У Луцьку відновлять роботу замок Любарта та музеї, що були зачинені через карантинну "червону" зону у місті.

Про це повідомляє управління туризму та промоції у facebook.

Луцький замок повертається до роботи в звичному режимі. А разом з замком музеї міста:
- Художній музей м. Луцька, відділ ВКМ з 8 серпня
- Волинський краєзнавчий музей з 9 серпня
- Музей волинської ікони з 9 серпня
- Музей історії Луцького братства, відділ Волинського краєзнавчого музею з 9 серпня.

Нагадують, що відвідування дозволяється у захисних масках та з дотриманням інших карантинних норм.

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Теги: коронавірус, замок, музеї
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