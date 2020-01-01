Луцький замок та музеї знову запрацюють





Про це повідомляє управління туризму та промоції у facebook.



Луцький замок повертається до роботи в звичному режимі. А разом з замком музеї міста:

- Художній музей м. Луцька, відділ ВКМ з 8 серпня

- Волинський краєзнавчий музей з 9 серпня

- Музей волинської ікони з 9 серпня

- Музей історії Луцького братства, відділ Волинського краєзнавчого музею з 9 серпня.



Нагадують, що відвідування дозволяється у захисних масках та з дотриманням інших карантинних норм.

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