Їв домашню консерву: волинянин «підчепив» ботулізм
Сьогодні, 16:34
У липні поточного року ботулізмом захворів житель Локачинського району.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Потерпілий пов’язує своє захворювання із вживанням в їжу м’ясної консерви (зі свинини) домашнього приготування.
Хвороба протікала важко, чоловік майже місяць перебував на стаціонарному лікуванні. Після проведеного лікування волинянина виписали додому у задовільному стані.
В області щорічно реєструють випадки ботулізму. За останні три роки на цю недугу захворіло 9 волинян, серед них двоє дітей (Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський райони, м.Луцьк). Один випадок в Любешівському районі завершився летально. Хворіють як мешканці міст, так і сільських місцевостей. Здебільшого потерпілі пов’язують своє захворювання із вживанням консервованої продукції (м’ясної, рибної) домашнього виготовлення.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Потерпілий пов’язує своє захворювання із вживанням в їжу м’ясної консерви (зі свинини) домашнього приготування.
Хвороба протікала важко, чоловік майже місяць перебував на стаціонарному лікуванні. Після проведеного лікування волинянина виписали додому у задовільному стані.
В області щорічно реєструють випадки ботулізму. За останні три роки на цю недугу захворіло 9 волинян, серед них двоє дітей (Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський райони, м.Луцьк). Один випадок в Любешівському районі завершився летально. Хворіють як мешканці міст, так і сільських місцевостей. Здебільшого потерпілі пов’язують своє захворювання із вживанням консервованої продукції (м’ясної, рибної) домашнього виготовлення.
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