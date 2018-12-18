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Їв домашню консерву: волинянин «підчепив» ботулізм

Їв домашню консерву: волинянин «підчепив» ботулізм
У липні поточного року ботулізмом захворів житель Локачинського району.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Потерпілий пов’язує своє захворювання із вживанням в їжу м’ясної консерви (зі свинини) домашнього приготування.

Хвороба протікала важко, чоловік майже місяць перебував на стаціонарному лікуванні. Після проведеного лікування волинянина виписали додому у задовільному стані.

В області щорічно реєструють випадки ботулізму. За останні три роки на цю недугу захворіло 9 волинян, серед них двоє дітей (Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський райони, м.Луцьк). Один випадок в Любешівському районі завершився летально. Хворіють як мешканці міст, так і сільських місцевостей. Здебільшого потерпілі пов’язують своє захворювання із вживанням консервованої продукції (м’ясної, рибної) домашнього виготовлення.

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Теги: медицина, хвороба, ботулізм
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