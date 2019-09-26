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Неподалік Луцька – аварія, одна автівка перекинулася на дах. ФОТО

Неподалік Луцька – аварія, одна автівка перекинулася на дах. ФОТО
У селі Дачне Ківерцівського району зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого одна автівка перекинулася на дах.

Про це з посиланням на очевидців події пише видання «Волинь.Правда».

Так, близько 14:40 зіткнулися Audi та KIA. За інформацією очевидців, водій Audi, спускаючись з мосту, не надав перевагу у русі КІА, який їхав на великій швидкості. Відбулося зіткнення, внаслідок якого остання автівка перекинулася на дах.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці події працювала поліція, яка зясовувала ісі деталі аварії.

Деталі – згодом.
Неподалік Луцька – аварія, одна автівка перекинулася на дах. ФОТО
Неподалік Луцька – аварія, одна автівка перекинулася на дах. ФОТО
Неподалік Луцька – аварія, одна автівка перекинулася на дах. ФОТО
Неподалік Луцька – аварія, одна автівка перекинулася на дах. ФОТО
Неподалік Луцька – аварія, одна автівка перекинулася на дах. ФОТО
Неподалік Луцька – аварія, одна автівка перекинулася на дах. ФОТО


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Теги: аварія, Дачне
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Коментарі 1
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знов ті срані бляхи...
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