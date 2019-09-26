Неподалік Луцька – аварія, одна автівка перекинулася на дах. ФОТО





Про це з посиланням на очевидців події пише видання



Так, близько 14:40 зіткнулися Audi та KIA. За інформацією очевидців, водій Audi, спускаючись з мосту, не надав перевагу у русі КІА, який їхав на великій швидкості. Відбулося зіткнення, внаслідок якого остання автівка перекинулася на дах.



За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці події працювала поліція, яка зясовувала ісі деталі аварії.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дачне Ківерцівського району зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого одна автівка перекинулася на дах.Про це з посиланням на очевидців події пише видання «Волинь.Правда» Так, близько 14:40 зіткнулися Audi та KIA. За інформацією очевидців, водій Audi, спускаючись з мосту, не надав перевагу у русі КІА, який їхав на великій швидкості. Відбулося зіткнення, внаслідок якого остання автівка перекинулася на дах.За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці події працювала поліція, яка зясовувала ісі деталі аварії.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію