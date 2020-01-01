На Волині у семи лікарнях створять нові приймальні відділення європейського зразка. СПИСОК





Про це



На цих об’єктах проведенні тендерні процедури та оголошені переможці на проведення будівельних робіт. Також оголошений тендер для Ратнівської центральної районної лікарні.



Реконструкція приймальних відділень проводитиметься й в інших опорних закладах регіону, а саме:

КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради, КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня», КНП «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» Ковельської міської ради, КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради», КНП «Ратнівська центральна районна лікарня» Ратнівської районної ради.



Добудова приймальних відділень опорних лікарень Волинських госпітальних округів – це один із напрямків реалізації Національної програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» на теренах області.



В рамках підпрограми «EMERGENCY 2020» на Волині реконструюють та обладнають 7 нових, сучасних приймальних відділень європейського зразка.



Фінансування добудови опорних лікарень здійснюватиметься із державного та місцевих бюджетів на умовах співфінансування.

Будівельні роботи здійснюватимуться відповідно до брендбуку, виготовленого спеціалістами Міністерства охорони здоров'я України. Відтак, дизайн приміщення буде єдиним для всіх закладів: від кольорової гами до розташування кімнат та приміщень.



Голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко переконаний, що модернізація приймальних відділень надасть змогу більш швидко та якісно надавати першу невідкладну допомогу.



«Завдяки проекту «EMERGENCY 2020» будуть створені комфортні для пацієнта умови. Саме у приймальному відділенні пацієнтам оперативно та ефективно надають першу допомогу, діагностують захворювання. Тому вони мають бути сучасними і комфортними для людей та медиків», – сказав голова ОДА.



До слова, Національна програма Президента України «Велике будівництво» на Волині реалізується ще у двох напрямках.

Перший – це так звана програма «5 шкіл, 5 дитячих садочків, 5 стадіонів». В рамках цієї програми в області будується 7 шкіл, 3 садочки та 2 стадіони. Частина з цих об’єктів готується до відкриття уже цього року.



Другий напрямок це – відновлення та будівництво доріг європейського рівня. Наразі на дорожніх об’єктах тривають ремонтні роботи. Один об’єкт, М -19 Доманово (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) на ділянці км 117+000 – км 125 +000 уже зданий в експлуатацію. Протяжність автошляху – 8 кілометрів.



Довідково:



Проєкт Президента України Володимира Зеленського «EMERGENCY 2020» передбачає стандартне облаштування приймальних відділень екстреної допомоги з однаковим оформленням, зонуванням та обладнанням на всій території країни. У переліку обладнання – УЗД-апарат, ендоскопічне обладнання, кардіомонітори, дефібрилятор, апарат ШВЛ, лабораторне обладнання, МРТ, ангіограф.



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