На Волині медогляди для дітей, які йдуть до першого класу, не скасували. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
Тривають медичні огляди дітей, які йдуть до першого класу. Попри карантин, їх не скасовували.
Про це розповіла Суспільному заступниця директора Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Кеда.
"Медичні огляди для дітей не скасовували", - каже Наталія Кеда.
Йдучи до першого класу, з її слів, обов’язково потрібно обстежити здоров’я дитини. Найперше потрібно визначити індекс Руф'є для того, щоб визначити у яку групу здоров’я дитина відноситься. Діти, які не мають медичних щеплень у колектив допускатися не можуть, - каже лікарка.
"Щоб не створювати скупчення людей і не чекати, приходити потрібно за записом. Щоб пройти вузькопрофільного спеціаліста, лікар-педіатр, або лікар сімейний дає електронне скерування. Отримавши це електронне скерування, батьки повинні записатися на прийом до вузькопрофільного спеціаліста на певну дату на певну годину", - каже заступниця директора Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Кеда.
Діти, яких оформляють до школи, проходять ортопеда, хірурга, окуліста і стоматолога.
"Дітей приходить багато, бо не за горами школа, літо закінчується, але скупчення немає. Практично усі діти ідуть по запису", - розповідає педіатр Оксана Литвин.
Якщо ви проходили медогляд з дитиною у грудні чи жовтні минулого року, то він ще дійсний, бо має термін - 12 місяців з дня проходження, - каже Наталія Кеда.
Нагадаємо, наприкінці червня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти мають пройти обстеження у певних лікарів перед початком навчального року, зокрема отримати довідку про пробу Руф'є.
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Про це розповіла Суспільному заступниця директора Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Кеда.
"Медичні огляди для дітей не скасовували", - каже Наталія Кеда.
Йдучи до першого класу, з її слів, обов’язково потрібно обстежити здоров’я дитини. Найперше потрібно визначити індекс Руф'є для того, щоб визначити у яку групу здоров’я дитина відноситься. Діти, які не мають медичних щеплень у колектив допускатися не можуть, - каже лікарка.
"Щоб не створювати скупчення людей і не чекати, приходити потрібно за записом. Щоб пройти вузькопрофільного спеціаліста, лікар-педіатр, або лікар сімейний дає електронне скерування. Отримавши це електронне скерування, батьки повинні записатися на прийом до вузькопрофільного спеціаліста на певну дату на певну годину", - каже заступниця директора Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Кеда.
Діти, яких оформляють до школи, проходять ортопеда, хірурга, окуліста і стоматолога.
"Дітей приходить багато, бо не за горами школа, літо закінчується, але скупчення немає. Практично усі діти ідуть по запису", - розповідає педіатр Оксана Литвин.
Якщо ви проходили медогляд з дитиною у грудні чи жовтні минулого року, то він ще дійсний, бо має термін - 12 місяців з дня проходження, - каже Наталія Кеда.
Нагадаємо, наприкінці червня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти мають пройти обстеження у певних лікарів перед початком навчального року, зокрема отримати довідку про пробу Руф'є.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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