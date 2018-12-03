На Волині медогляди для дітей, які йдуть до першого класу, не скасували. ВІДЕО





Про це розповіла Наталія Кеда.



"Медичні огляди для дітей не скасовували", - каже Наталія Кеда.



Йдучи до першого класу, з її слів, обов’язково потрібно обстежити здоров’я дитини. Найперше потрібно визначити індекс Руф'є для того, щоб визначити у яку групу здоров’я дитина відноситься. Діти, які не мають медичних щеплень у колектив допускатися не можуть, - каже лікарка.



"Щоб не створювати скупчення людей і не чекати, приходити потрібно за записом. Щоб пройти вузькопрофільного спеціаліста, лікар-педіатр, або лікар сімейний дає електронне скерування. Отримавши це електронне скерування, батьки повинні записатися на прийом до вузькопрофільного спеціаліста на певну дату на певну годину", - каже заступниця директора Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Кеда.



Діти, яких оформляють до школи, проходять ортопеда, хірурга, окуліста і стоматолога.



"Дітей приходить багато, бо не за горами школа, літо закінчується, але скупчення немає. Практично усі діти ідуть по запису", - розповідає педіатр Оксана Литвин.



Якщо ви проходили медогляд з дитиною у грудні чи жовтні минулого року, то він ще дійсний, бо має термін - 12 місяців з дня проходження, - каже Наталія Кеда.



Нагадаємо, наприкінці червня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти мають пройти обстеження у певних лікарів перед початком навчального року, зокрема отримати довідку про пробу Руф'є.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тривають медичні огляди дітей, які йдуть до першого класу. Попри карантин, їх не скасовували.Про це розповіла Суспільному заступниця директора Луцької міської дитячої поліклініки"Медичні огляди для дітей не скасовували", - каже Наталія Кеда.Йдучи до першого класу, з її слів, обов’язково потрібно обстежити здоров’я дитини. Найперше потрібно визначити індекс Руф'є для того, щоб визначити у яку групу здоров’я дитина відноситься. Діти, які не мають медичних щеплень у колектив допускатися не можуть, - каже лікарка."Щоб не створювати скупчення людей і не чекати, приходити потрібно за записом. Щоб пройти вузькопрофільного спеціаліста, лікар-педіатр, або лікар сімейний дає електронне скерування. Отримавши це електронне скерування, батьки повинні записатися на прийом до вузькопрофільного спеціаліста на певну дату на певну годину", - каже заступниця директора Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Кеда.Діти, яких оформляють до школи, проходять ортопеда, хірурга, окуліста і стоматолога."Дітей приходить багато, бо не за горами школа, літо закінчується, але скупчення немає. Практично усі діти ідуть по запису", - розповідає педіатрЯкщо ви проходили медогляд з дитиною у грудні чи жовтні минулого року, то він ще дійсний, бо має термін - 12 місяців з дня проходження, - каже Наталія Кеда.Нагадаємо, наприкінці червня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти мають пройти обстеження у певних лікарів перед початком навчального року, зокрема отримати довідку про пробу Руф'є.

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