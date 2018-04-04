Луцький лікар розповіла, чому дітей варто вигодовувати грудним молоком

, заступниця медичного директора з неонатології Луцького клінічного пологового будинку, розповіла, чому ж лікарі наполегливо рекомендують вигодовувати дітей грудним молоком.Про це йдеться на сторінці ВОЦГЗ.За її словами, найбільша кількість дитячих смертей – від пневмоній, вірусних інфекцій, особливо в зимовий період, а також від кишкових інфекцій - в літній. Грудне вигодовування - це найкраща їжа, бо там є білки, жири і вуглеводи, але також воно містить біфідофактори, які сприяють нормальній флорі кишечника. Молоко містить ферменти, які поліпшують травлення, безумовно, грудне молоко підвищує імунітет, адже містить антитіла до інфекційних захворювань і його ще називають першим природним щепленням."Грудне молоко – це ферменти фізичного розвитку, гормони росту, це формування правильної щелепно-лицевої системи і ці діти не мають проблем з прикусом, профілактика ендокринних порушень і ожиріння. Алергічні стани також менш притаманні дітям на грудному вигодовуванні. Впровадження сучасних принципів грудного вигодовування, своєчасне і правильне введення пригодовування і продовження його ГВ до двох років і більше, дало таку статистику: щорічно це знижує захворюваність і смертність дітей у віці до 5 років на 1,5 млн", - зазначила лікар."Для жінок грудне вигодовування дає багато – профілактику хвороб. Насамперед, це післяпологових кровотеч, анемій, краще скорочується матка. Це також і профілактика онкозахворювань, що підтверджує і статистика, адже жінка, яка довго вигодовує, має захист від раку яєчників, молочної залози. Грудне вигодовування – профілактика цукрового діабету ІІ типу, порушень обміну речовин", - розповідає, акушер-гінеколог жіночої консультації Луцького клінічного пологового будинку.Також Олена Курак повідомила, чому жінкам, навіть хворим на COVID-19, рекомендовано підтримувати грудне вигодовування та як зробити його безпечним."SARS-CoV-2 не передається через грудне молоко. Тому годувати грудним молоком, навіть якщо у мами підтверджений COVID-19 чи підозра, можна і навіть треба, адже ризики захворювань, які можуть виникнути при штучному вигодовуванні, вищі, ніж при годуванні грудьми мамою, в якої підтверджена чи підозрювана коронавірусна хвороба. Друге питання, це прикладати до грудей чи годувати сцідженим молоком альтернативним методом (з ложечки, шприца, скляночки)? Це залежить від стану здоров’я матері.Якщо форма важка і жінка потребує госпіталізації в стаціонар, їй треба допомогти налагодити зціджування. Можливо розглянути тимчасовий варіант переходу на штучне вигодовування на цей період. Якщо мама залишається вдома, можна зціджувати чи прикладати дитину до грудей. Важливо, щоб мама була в масці, яку обов’язково міняти кожні 2-3 години. Обов’язкове миття рук і поверхонь, де знаходить дитина. Також потрібно мити перед годуванням груди і грудну клітку, чого при вигодовуванні здоровою мамою ми не рекомендуємо", - сказала лікар Олена Курак.