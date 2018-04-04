Луцький лікар розповіла, чому дітей варто вигодовувати грудним молоком
Сьогодні, 17:40
Олена Курак, заступниця медичного директора з неонатології Луцького клінічного пологового будинку, розповіла, чому ж лікарі наполегливо рекомендують вигодовувати дітей грудним молоком.
Про це йдеться на сторінці ВОЦГЗ.
За її словами, найбільша кількість дитячих смертей – від пневмоній, вірусних інфекцій, особливо в зимовий період, а також від кишкових інфекцій - в літній. Грудне вигодовування - це найкраща їжа, бо там є білки, жири і вуглеводи, але також воно містить біфідофактори, які сприяють нормальній флорі кишечника. Молоко містить ферменти, які поліпшують травлення, безумовно, грудне молоко підвищує імунітет, адже містить антитіла до інфекційних захворювань і його ще називають першим природним щепленням.
"Грудне молоко – це ферменти фізичного розвитку, гормони росту, це формування правильної щелепно-лицевої системи і ці діти не мають проблем з прикусом, профілактика ендокринних порушень і ожиріння. Алергічні стани також менш притаманні дітям на грудному вигодовуванні. Впровадження сучасних принципів грудного вигодовування, своєчасне і правильне введення пригодовування і продовження його ГВ до двох років і більше, дало таку статистику: щорічно це знижує захворюваність і смертність дітей у віці до 5 років на 1,5 млн", - зазначила лікар.
"Для жінок грудне вигодовування дає багато – профілактику хвороб. Насамперед, це післяпологових кровотеч, анемій, краще скорочується матка. Це також і профілактика онкозахворювань, що підтверджує і статистика, адже жінка, яка довго вигодовує, має захист від раку яєчників, молочної залози. Грудне вигодовування – профілактика цукрового діабету ІІ типу, порушень обміну речовин", - розповідає Анжела Рибанович, акушер-гінеколог жіночої консультації Луцького клінічного пологового будинку.
Також Олена Курак повідомила, чому жінкам, навіть хворим на COVID-19, рекомендовано підтримувати грудне вигодовування та як зробити його безпечним.
"SARS-CoV-2 не передається через грудне молоко. Тому годувати грудним молоком, навіть якщо у мами підтверджений COVID-19 чи підозра, можна і навіть треба, адже ризики захворювань, які можуть виникнути при штучному вигодовуванні, вищі, ніж при годуванні грудьми мамою, в якої підтверджена чи підозрювана коронавірусна хвороба. Друге питання, це прикладати до грудей чи годувати сцідженим молоком альтернативним методом (з ложечки, шприца, скляночки)? Це залежить від стану здоров’я матері.
Якщо форма важка і жінка потребує госпіталізації в стаціонар, їй треба допомогти налагодити зціджування. Можливо розглянути тимчасовий варіант переходу на штучне вигодовування на цей період. Якщо мама залишається вдома, можна зціджувати чи прикладати дитину до грудей. Важливо, щоб мама була в масці, яку обов’язково міняти кожні 2-3 години. Обов’язкове миття рук і поверхонь, де знаходить дитина. Також потрібно мити перед годуванням груди і грудну клітку, чого при вигодовуванні здоровою мамою ми не рекомендуємо", - сказала лікар Олена Курак.
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Про це йдеться на сторінці ВОЦГЗ.
За її словами, найбільша кількість дитячих смертей – від пневмоній, вірусних інфекцій, особливо в зимовий період, а також від кишкових інфекцій - в літній. Грудне вигодовування - це найкраща їжа, бо там є білки, жири і вуглеводи, але також воно містить біфідофактори, які сприяють нормальній флорі кишечника. Молоко містить ферменти, які поліпшують травлення, безумовно, грудне молоко підвищує імунітет, адже містить антитіла до інфекційних захворювань і його ще називають першим природним щепленням.
"Грудне молоко – це ферменти фізичного розвитку, гормони росту, це формування правильної щелепно-лицевої системи і ці діти не мають проблем з прикусом, профілактика ендокринних порушень і ожиріння. Алергічні стани також менш притаманні дітям на грудному вигодовуванні. Впровадження сучасних принципів грудного вигодовування, своєчасне і правильне введення пригодовування і продовження його ГВ до двох років і більше, дало таку статистику: щорічно це знижує захворюваність і смертність дітей у віці до 5 років на 1,5 млн", - зазначила лікар.
"Для жінок грудне вигодовування дає багато – профілактику хвороб. Насамперед, це післяпологових кровотеч, анемій, краще скорочується матка. Це також і профілактика онкозахворювань, що підтверджує і статистика, адже жінка, яка довго вигодовує, має захист від раку яєчників, молочної залози. Грудне вигодовування – профілактика цукрового діабету ІІ типу, порушень обміну речовин", - розповідає Анжела Рибанович, акушер-гінеколог жіночої консультації Луцького клінічного пологового будинку.
Також Олена Курак повідомила, чому жінкам, навіть хворим на COVID-19, рекомендовано підтримувати грудне вигодовування та як зробити його безпечним.
"SARS-CoV-2 не передається через грудне молоко. Тому годувати грудним молоком, навіть якщо у мами підтверджений COVID-19 чи підозра, можна і навіть треба, адже ризики захворювань, які можуть виникнути при штучному вигодовуванні, вищі, ніж при годуванні грудьми мамою, в якої підтверджена чи підозрювана коронавірусна хвороба. Друге питання, це прикладати до грудей чи годувати сцідженим молоком альтернативним методом (з ложечки, шприца, скляночки)? Це залежить від стану здоров’я матері.
Якщо форма важка і жінка потребує госпіталізації в стаціонар, їй треба допомогти налагодити зціджування. Можливо розглянути тимчасовий варіант переходу на штучне вигодовування на цей період. Якщо мама залишається вдома, можна зціджувати чи прикладати дитину до грудей. Важливо, щоб мама була в масці, яку обов’язково міняти кожні 2-3 години. Обов’язкове миття рук і поверхонь, де знаходить дитина. Також потрібно мити перед годуванням груди і грудну клітку, чого при вигодовуванні здоровою мамою ми не рекомендуємо", - сказала лікар Олена Курак.
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