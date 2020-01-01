На Волині обмежили рух вантажівок через спеку
Сьогодні, 17:55
У кількох регіонах держав, зокрема і на Волині, вводять тимчасове обмеження руху великогабаритного транспорту у зв’язку з підвищенням температурного режиму.
Про це інформує пресслужба Національної поліції України.
Так, органи місцевого самоврядування прийняли рішення щодо введення тимчасового обмеження руху транспортних засобів фактичною масою понад 24 т.
Обмеження стосуються транспорту з навантаженням на вісь більш ніж 7 т при температурі повітря більше 28°C.
Відтак обмеження введені у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та місці Києві.
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Про це інформує пресслужба Національної поліції України.
Так, органи місцевого самоврядування прийняли рішення щодо введення тимчасового обмеження руху транспортних засобів фактичною масою понад 24 т.
Обмеження стосуються транспорту з навантаженням на вісь більш ніж 7 т при температурі повітря більше 28°C.
Відтак обмеження введені у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та місці Києві.
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