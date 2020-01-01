Затримали банду шахраїв, які обкрадали будинки волинян

Правоохоронці затримали групу осіб іншої національності, які орудували у деяких районах Волинської області.Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, на лінію 102 днямиУсі випадки були типовими: до людей приїжджали особи іншої національності на автомобілях іноземної реєстрації та шляхом обману видурювали або викрадали у громадян гроші і цінні речі.Отримавши детальні прикмети зловмисників, опитавши десятки людей, опрацювавши відео з камер спостереження та наявну оперативну інформацію, поліцейські виявили в одному з районів підозрілих осіб. Ті признались у вчиненні крадіжки, гроші повернули.Сьогодні очільник Турійського відділу поліції Юрій Столярчук поспілкувався з потерпілими, які висловили вдячність працівникам поліції за вчасне та професійне реагування, адже дехто з потерпілих відкладав ці гроші роками.«Ми тяжко працюємо на землі, виїжджаємо за кордон. Тут, у селі, не завжди є стабільна робота. І у моєму випадку я переконаний, що поліція спрацювала дуже оперативно, мої кошти при мені, а я тепер знаю, як діяти, щоб не стати жертвою схожих шахраїв», - розповів один з мешканців району.Поліція продовжує працювати над виявленням інших причетних до цих крадіжок осіб.