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Затримали банду шахраїв, які обкрадали будинки волинян

Затримали банду шахраїв, які обкрадали будинки волинян
Правоохоронці затримали групу осіб іншої національності, які орудували у деяких районах Волинської області.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, на лінію 102 днями надійшло кілька повідомлень про крадіжки з приватних осель волинян. Усі випадки були типовими: до людей приїжджали особи іншої національності на автомобілях іноземної реєстрації та шляхом обману видурювали або викрадали у громадян гроші і цінні речі.

Отримавши детальні прикмети зловмисників, опитавши десятки людей, опрацювавши відео з камер спостереження та наявну оперативну інформацію, поліцейські виявили в одному з районів підозрілих осіб. Ті признались у вчиненні крадіжки, гроші повернули.

Сьогодні очільник Турійського відділу поліції Юрій Столярчук поспілкувався з потерпілими, які висловили вдячність працівникам поліції за вчасне та професійне реагування, адже дехто з потерпілих відкладав ці гроші роками.

«Ми тяжко працюємо на землі, виїжджаємо за кордон. Тут, у селі, не завжди є стабільна робота. І у моєму випадку я переконаний, що поліція спрацювала дуже оперативно, мої кошти при мені, а я тепер знаю, як діяти, щоб не стати жертвою схожих шахраїв», - розповів один з мешканців району.

Поліція продовжує працювати над виявленням інших причетних до цих крадіжок осіб.


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Теги: Волинь, шахраї, крадіжки, затримання
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Коментарі 1
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Ви циганів боїтеся назвати своїми іменами, що ми за нація така, когось не дай Боже образити, а вони крадуть б'ють і наркоту продають
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